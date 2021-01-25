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Цыганык: У Коваленко одна из самых низких зарплат в Шахтере

Премьер-лига
(2 голосов)

Судя по всему, хавбек все-таки уйдет летом

Цыганык: У Коваленко одна из самых низких зарплат в Шахтере
Новина українською

Украинский журналист Игорь Цыганык рассказал свою версию с будущим переходом хавбека "Шахтера" Виктора Коваленко в "Аталанту".

"Скорее всего, летом он покинет команду. И это неудивительно, ведь, как оказалось, у него была одна из самых низких зарплат в "Шахтере".

Он отработал пятилетний контракт, а когда ему сделали новое предложение, то оно все равно существенно уступала тем, которые имеют футболисты, которые только что приехали. И бесспорно, для меня это было удивительно, ведь Коваленко является воспитанником академии, много лет посвятил этой команде. Но предложение на продление контракта, по мнению самого игрока, было неадекватным", - сказал Цыганык.

Напомним, что ранее СМИ писали о том, что полузащитник уже согласовал предварительный контракт с "Аталантой" и перейдет в итальянский клуб летом.

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В статье: Аталанта (Бергамо) Игорь Цыганык Шахтер (Донецк) Виктор Коваленко
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Источник:
football hub

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Комментарии (23)
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Просто Квашин (Харьков)
25.01.2021 в 23:03
Пошёл алкаш aleks68 анализ кала сдавать. Положил его в спичечный коробок и пошел в поликлинику. И пропал... Три дня его нету. Мать с ума сходит, всех, кого только можно обзвонила, нигде его нету. Ну, думает, пойду в поликлинику, может там кто чего знает. Пришла туда, а там тоже все не в курсах. Тут ей уборщица говорит: "Ты посмотри в хирургическом отделении, там уже давно какой-то мужик сидит, может твой?" Пошла она туда. Смотрит, её сын сидит весь в гипсе. Она ему: "Алкашунь, да как же ты так, кто тебя?" Он: "Ничего не помню. ПОМНЮ ТОЛЬКО, СПИЧКИ ПОПРОСИЛИ..."
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0
0
Джан Мурадов (Придеснянськ)
25.01.2021 в 22:53
Нікуди це поліно не перейде, непотріб.
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0
-1
avatar
Кююмалайнен (Київ)
25.01.2021 в 22:42
Палкин деньги зажал? Ну гад...
Ответить
+2
0
avatar
orlando74 (baracuda)
25.01.2021 в 21:49
БЕДНЯГА МОЖЕТ СКИНЕМЬСЯ ДО СРЕДНЕЙ ЗАРПЛАТІЫ . ЧЕЛОВЕКУ ЖРАТЬ НЕЧЕГО.....
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+1
-4
avatar
orlando74 (baracuda)
25.01.2021 в 22:22
ШО СКИДАТЬСЯ НЕ ХОТИТЕ - МИНУСУЕТЕ?
Ответить
+1
-2
avatar
orlando74 (baracuda)
25.01.2021 в 22:49
ЖАДНЫЕ ВЫ
+1
-1
avatar
orlando74 (baracuda)
25.01.2021 в 22:58
СПАСИБО БРАТАН . ХОТЬ 1 АДЕКВАТНЫЙ ЧЕЛОВЕК ПЛЮСОНУЛ.
0
0
Просто Квашин (Харьков)
25.01.2021 в 21:34
шахтьор - самый честный и порядочный клуб Европы...
Ответить
+2
-3
FC Energy (Новая Каховка)
25.01.2021 в 21:50
Что там по оф. зарплате в Динамо? :)
Ответить
+1
-2
aleks68
25.01.2021 в 22:01
недоношенное ЧМО а как быть с "великим" занюханным киевским динамо?от суркиса на похлёбку хватает?или последний .... без соли доедаете?
Ответить
+1
-3
Просто Квашин (Харьков)
25.01.2021 в 22:09
бросай бухать доношенное чмо... у тебя цирроз печени скоро будет...
+2
-1
aleks68
25.01.2021 в 22:30
у тебя пи... с головой всё в порядке?не зря мама уронила при родах на кафельный пол.прикрой своё вонючее е....о тупая мразь.лижи суркисам молча
+1
-3
avatar
таврия19752009 (симферополь)
25.01.2021 в 21:32
Цыганык сидел под кроватью у Коваленка
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+1
-5
ZXCVBNM (Місто на Дніпрі)
25.01.2021 в 21:22
Цікаво, чому в нього мала бути висока зарплата? За які заслуги? Він що, лідер команди, її мозговий центр, витягував складні матчі на своїй майстерності?
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+3
-3
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
25.01.2021 в 20:50
Бідний Вітя, оголодав, мабуть 2 млн. євро на рік, не менше.
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+4
-5
Hanter44 (Baburka)
25.01.2021 в 20:57
Ну дурак! Какой же ты дурак,Бокася!
Ответить
+4
-5
Просто Квашин (Харьков)
25.01.2021 в 21:35
дурка,не тереби бабурку...
+3
-1
aleks68
25.01.2021 в 22:03
недоношенное ЧМО из харькова прикрой е....о и обратись к психиатру.санитары за тобой уже выехали
+1
-1
Просто Квашин (Харьков)
25.01.2021 в 22:12
от тебя выехали хронота ??? откуда же ты знаешь об этом ??? ну ты и баран, сам палишся... тупой , еще тупее...
+1
-1
aleks68
25.01.2021 в 22:02
моську от суркиса жаба давит?тупая жертва аборта бокасса
Ответить
+1
-3
Просто Квашин (Харьков)
25.01.2021 в 22:13
хрон циррозный... а ты острая жертва аборта ???
+1
0
aleks68
25.01.2021 в 22:31
просто квашин-долб....б.
0
-2
Просто Квашин (Харьков)
25.01.2021 в 23:05
поверь хронота... лучше кем угодно быть, лишь бы не тобой хронотой...
0
0


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