Цыганык: У Коваленко одна из самых низких зарплат в Шахтере

Украинский журналист Игорь Цыганык рассказал свою версию с будущим переходом хавбека " Шахтера " Виктора Коваленко в "Аталанту".

"Скорее всего, летом он покинет команду. И это неудивительно, ведь, как оказалось, у него была одна из самых низких зарплат в "Шахтере".

Он отработал пятилетний контракт, а когда ему сделали новое предложение, то оно все равно существенно уступала тем, которые имеют футболисты, которые только что приехали. И бесспорно, для меня это было удивительно, ведь Коваленко является воспитанником академии, много лет посвятил этой команде. Но предложение на продление контракта, по мнению самого игрока, было неадекватным", - сказал Цыганык.