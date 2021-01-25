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Цыганык: У Коваленко одна из самых низких зарплат в Шахтере
Судя по всему, хавбек все-таки уйдет летом
Украинский журналист Игорь Цыганык рассказал свою версию с будущим переходом хавбека "
"Скорее всего, летом он покинет команду. И это неудивительно, ведь, как оказалось, у него была одна из самых низких зарплат в "Шахтере".
Он отработал пятилетний контракт, а когда ему сделали новое предложение, то оно все равно существенно уступала тем, которые имеют футболисты, которые только что приехали. И бесспорно, для меня это было удивительно, ведь Коваленко является воспитанником академии, много лет посвятил этой команде. Но предложение на продление контракта, по мнению самого игрока, было неадекватным", - сказал Цыганык.
Напомним, что ранее СМИ писали о том, что полузащитник уже согласовал предварительный контракт с "Аталантой" и перейдет в итальянский клуб летом.
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