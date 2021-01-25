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Коноплянка и Коваленко тренировались вне общей группы Шахтера

Премьер-лига
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А вот Алексей Шевченко вернулся в общую группу команды

Коноплянка и Коваленко тренировались вне общей группы Шахтера
Новина українською

25 января у "Шахтера" отменился третий спарринг – в стане словенского "Марибора" несколько положительных результатов тестов на COVID-19. В связи с этим тренерский штаб скорректировал программу дня и запланировал две тренировки.

В понедельник утром команда, как и накануне, тренировалась под дождем. Занятие длилось ровно час. Футболисты отработали стандарты и игровые упражнения в атакующей фазе.

Отмечается, что вне общей группы сегодня работали Евгений Коноплянка, Виктор Коваленко и Богдан Вьюнник, а вратарь Алексей Шевченко, наоборот, уже присоединился к остальным футболистам.

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В статье: Евгений Коноплянка Алексей Шевченко Шахтер (Донецк) Виктор Коваленко Богдан Вьюнник
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Источник:
ФК Шахтер

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