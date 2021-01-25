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Коноплянка и Коваленко тренировались вне общей группы Шахтера
А вот Алексей Шевченко вернулся в общую группу команды
25 января у "
В понедельник утром команда, как и накануне, тренировалась под дождем. Занятие длилось ровно час. Футболисты отработали стандарты и игровые упражнения в атакующей фазе.
Отмечается, что вне общей группы сегодня работали Евгений Коноплянка, Виктор Коваленко и Богдан Вьюнник, а вратарь Алексей Шевченко, наоборот, уже присоединился к остальным футболистам.
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