Коноплянка и Коваленко тренировались вне общей группы Шахтера

25 января у " Шахтера " отменился третий спарринг – в стане словенского "Марибора" несколько положительных результатов тестов на COVID-19. В связи с этим тренерский штаб скорректировал программу дня и запланировал две тренировки.

В понедельник утром команда, как и накануне, тренировалась под дождем. Занятие длилось ровно час. Футболисты отработали стандарты и игровые упражнения в атакующей фазе.

Отмечается, что вне общей группы сегодня работали Евгений Коноплянка, Виктор Коваленко и Богдан Вьюнник, а вратарь Алексей Шевченко, наоборот, уже присоединился к остальным футболистам.