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Динамо получит 30% от суммы продажи Гентом Яремчука
Киевляне получат солидный бонус
Киевское "
На таких условиях украинец в 2007 году переходил в бельгийский клуб.
Именно поэтому "Гент" хочет выручить за игрока максимально возможную сумму.
Отметим, что Яремчук перешел в "Гент" из "Динамо" за 2 млн евро.
Недавно сообщалось, что итальянская
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Источник:football hub
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Комментарии (2)
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Vantala (Kharkiv)
25.01.2021 в 22:56
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Кююмалайнен (Київ)
25.01.2021 в 22:43
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