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Динамо получит 30% от суммы продажи Гентом Яремчука

Премьер-лига
(1 голосов)

Киевляне получат солидный бонус

Динамо получит 30% от суммы продажи Гентом Яремчука
Новина українською

Киевское "Динамо" получит 30% от продажи "Гентом" украинского форварда Романа Яремчука в третий клуб, сообщает журналист Игорь Цыганык.

На таких условиях украинец в 2007 году переходил в бельгийский клуб.

Именно поэтому "Гент" хочет выручить за игрока максимально возможную сумму.

Отметим, что Яремчук перешел в "Гент" из "Динамо" за 2 млн евро.

Недавно сообщалось, что итальянская "Рома" готова купить Яремчука за 12 млн евро, но "Гент" просит больше.

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В статье: Роман Яремчук Динамо (Киев) Гент
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Источник:
football hub

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Комментарии (2)
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Vantala (Kharkiv)
25.01.2021 в 22:56
Хоть с чужой помощью Суркис сумеет хоть раз заработать на продаже игрока :)
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Кююмалайнен (Київ)
25.01.2021 в 22:43
Шара
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