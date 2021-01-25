Динамо получит 30% от суммы продажи Гентом Яремчука

Киевское " Динамо " получит 30% от продажи "Гентом" украинского форварда Романа Яремчука в третий клуб, сообщает журналист Игорь Цыганык.

На таких условиях украинец в 2007 году переходил в бельгийский клуб.

Именно поэтому "Гент" хочет выручить за игрока максимально возможную сумму.

Отметим, что Яремчук перешел в "Гент" из "Динамо" за 2 млн евро.