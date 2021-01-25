Вместе с Милевским. Минай отправился на сбор в Турцию

" Минай " отправился на свой турецкий учебно-тренировочный сбор в Анталию. Базироваться делегация клуба будет в Белеке.

Отправился в Турцию "Минай" в следующем составе:

вратари: Андрей Попович, Антон Каниболоцкий, Илья Таран

защитники: Мислав Матич, Тарас Сакив, Шемми Маембе, Алексей Ковтун, Владислав Чушенко (U-21)

полузащитники: Рипо Малепе, Андрей Ткачук, Александр Петрусенко, Александр Снежко, Алексей Хахлев, Даниил Кныш, Василий Пиняшко, Денис Кожанов, Михаил Кополовец, Алексей Шпак

нападающие: Анатолий Нуриев, Антон Шиндер, Артем Милевский, Рустам Ахмедзаде, Оденуи Угечукву

Отмечается, что в Турции у "Миная" будет и несколько игроков на просмотре, потенциальных новичков команды.

Во вторник, 26 января, "Минай" проведет свой первый товарищеский поединок против "Арберии" из Косова.