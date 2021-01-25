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Вместе с Милевским. Минай отправился на сбор в Турцию
Подготовка продолжается
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Отправился в Турцию "Минай" в следующем составе:
вратари: Андрей Попович, Антон Каниболоцкий, Илья Таран
защитники: Мислав Матич, Тарас Сакив, Шемми Маембе, Алексей Ковтун, Владислав Чушенко (U-21)
полузащитники: Рипо Малепе, Андрей Ткачук, Александр Петрусенко, Александр Снежко, Алексей Хахлев, Даниил Кныш, Василий Пиняшко, Денис Кожанов, Михаил Кополовец, Алексей Шпак
нападающие: Анатолий Нуриев, Антон Шиндер, Артем Милевский, Рустам Ахмедзаде, Оденуи Угечукву
Отмечается, что в Турции у "Миная" будет и несколько игроков на просмотре, потенциальных новичков команды.
Во вторник, 26 января, "Минай" проведет свой первый товарищеский поединок против "Арберии" из Косова.
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