"На работу устраиваются, а приезжают неготовыми" - Максимов недоволен игроками на просмотре

Главный тренер "Ворсклы" Юрий Максимов в эфире ТК "Футбол" прокомментировал поражение своей команды в спарринге с "Балканами" (1:2).

"Хотелось бы лучше, конечно. Ну приезжают новички неготовые. На работу устраиваются, а приезжают неготовыми. Их если брать, нужно еще восстанавливать месяца три. Я имею ввиду игроков, которые приезжают на просмотр", - сказал Максимов.

Отметим, что следующим соперником "Ворсклы" на сборах будет сербская "Младост". Матч состоится в четверг 28 января.