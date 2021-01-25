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"На работу устраиваются, а приезжают неготовыми" - Максимов недоволен игроками на просмотре

Премьер-лига
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У полтавчан в Турции свои проблемы

"На работу устраиваются, а приезжают неготовыми" - Максимов недоволен игроками на просмотре
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Главный тренер "Ворсклы" Юрий Максимов в эфире ТК "Футбол" прокомментировал поражение своей команды в спарринге с "Балканами" (1:2).

"Хотелось бы лучше, конечно. Ну приезжают новички неготовые. На работу устраиваются, а приезжают неготовыми. Их если брать, нужно еще восстанавливать месяца три. Я имею ввиду игроков, которые приезжают на просмотр", - сказал Максимов.

Отметим, что следующим соперником "Ворсклы" на сборах будет сербская "Младост". Матч состоится в четверг 28 января.

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В статье: Ворскла (Полтава) Юрий Максимов
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Источник:
ТК Футбол

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