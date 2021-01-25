Цыганык: В Шахтере пообещали Соломону не продлевать контракт с Тайсоном

Известный украинский журналист Игорь Цыганык прокомментировал недавние слухи о том, что хавбеком "Шахтера" Манором Соломоном интересовался лондонский "Арсенал".

"Действительно было предложение от лондонского "Арсенала" по Манору Соломону, насколько я понимаю. Оно было в размере 20 млн евро.

То есть варианты были, можно было продавать. Но израильтянину пообещали в "Шахтере" не продлевать контракт с Тайсоном. Поэтому Соломон остается в донецком клубе и надеется на то, что игрового времени у него будет больше", - сказал Цыганык.

Отметим, что контракт Соломона с "Шахтером" рассчитан до лета 2024 года, а Transfermarkt оценивает игрока в 7 млн евро.