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Цыганык: В Шахтере пообещали Соломону не продлевать контракт с Тайсоном
Игрового времени у израильтянина в следующем сезоне должно быть больше
Известный украинский журналист Игорь Цыганык прокомментировал недавние слухи о том, что хавбеком "Шахтера"
"Действительно было предложение от лондонского "Арсенала" по Манору Соломону, насколько я понимаю. Оно было в размере 20 млн евро.
То есть варианты были, можно было продавать. Но израильтянину пообещали в "Шахтере" не продлевать контракт с Тайсоном. Поэтому Соломон остается в донецком клубе и надеется на то, что игрового времени у него будет больше", - сказал Цыганык.
Отметим, что контракт Соломона с "Шахтером" рассчитан до лета 2024 года, а Transfermarkt оценивает игрока в 7 млн евро.
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