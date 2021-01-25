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Цыганык: В Шахтере пообещали Соломону не продлевать контракт с Тайсоном

Премьер-лига
(1 голосов)

Игрового времени у израильтянина в следующем сезоне должно быть больше

Цыганык: В Шахтере пообещали Соломону не продлевать контракт с Тайсоном
Новина українською

Известный украинский журналист Игорь Цыганык прокомментировал недавние слухи о том, что хавбеком "Шахтера" Манором Соломоном интересовался лондонский "Арсенал".

"Действительно было предложение от лондонского "Арсенала" по Манору Соломону, насколько я понимаю. Оно было в размере 20 млн евро.

То есть варианты были, можно было продавать. Но израильтянину пообещали в "Шахтере" не продлевать контракт с Тайсоном. Поэтому Соломон остается в донецком клубе и надеется на то, что игрового времени у него будет больше", - сказал Цыганык.

Отметим, что контракт Соломона с "Шахтером" рассчитан до лета 2024 года, а Transfermarkt оценивает игрока в 7 млн евро.

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В статье: Игорь Цыганык Шахтер (Донецк) Манор Соломон
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Источник:
football hub

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Комментарии (4)
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таврия19752009 (симферополь)
26.01.2021 в 01:53
Чушь от Цыганыка.а если Тайсон захочет остаться его выгонят
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0
0
Hanter44 (Baburka)
25.01.2021 в 23:21
Что такое Transfermarkt и кто оно Цыганык Уже давно всем известно.Так,что он зря надувается
Ответить
+5
-10
avatar
DynamoKiyv (Київ)
25.01.2021 в 23:44
Что такое Transfermarkt, кто Цыганык, и что такое Hanter44 (Baburka)? Всем известно: просто кучка дерьма.
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+8
-4
Просто Квашин (Харьков)
26.01.2021 в 00:53
+1
-2


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