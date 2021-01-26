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Кравченко: Последнее место Днепра-1? Печально это все

Премьер-лига
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Тем не менее, ветеран считает, что команда выкарабкается

Кравченко: Последнее место Днепра-1? Печально это все
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После осенней части сезона УПЛ "Днепр-1" занимает последнее место в турнирной таблице. Экс-капитан команды Сергей Кравченко в эфире ТК "Футбол" рассказал о причинах неудач команды.

"Учитывая наш состав, не должны мы находиться на последнем месте. Очень печально это все. Тренеры ищут выход, я уверен, что он найдется. Уверен на 100%, что "Днепр-1" не вылетит и поднимется, потому что заслуживает на большее. Цифры говорят, что не должны мы находиться на этом месте. У нас должно быть на 8 очков больше, но их нет. Проблема не во вратарях, защитниках или полузащитниках, а во всей команде. Тренеры работают и выберутся из этой ситуации.

Я думаю, что Йовичевичу нужно себя проявить, ведь он пришел по ходу сезона. У нас есть вингер Тэйлор, правый защитник Адамюк, которого хотела вся Украина. Есть Булеца, Дубинчак, Цуриков, молодой Сафронов... У нас есть проблемы, но команда у нас очень хорошая по меркам Украины. Поэтому я не стал бы винить игроков, а нужно спрашивать со всех. Также я не хочу жаловаться на судейство, но и в этом есть причины нашего последнего места", - сказал Кравченко.

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В статье: Сергей Кравченко СК Днепр-1
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (1)
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balamyt (Boston)
26.01.2021 в 01:31
Хорошие игроки в отдельности..это еще не команда..Вот сделать из них рабочий часовой механизм.. Это уже совместный труд . Во 2 и 1 Лигах это получалось..а в ПЛ не получилось...потому что не хватает командного взаимопонимания и класса...Поэтому отдельные линии требуют усиления..и Крава...при всем моем уважении к нему уже не вписывался ( по скорости , физ.нагрузкам и надежности.)...Хотя по возрасту Ибрагимович старше...но его КПД и класс зашкаливает ...и в этом вся причина.. Надеюсь еше увидеть Сергея в Волыни или ЧО , где еще пригодятся опыт Кравченко ..как игрока
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