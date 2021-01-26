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Кравченко: Последнее место Днепра-1? Печально это все
Тем не менее, ветеран считает, что команда выкарабкается
После осенней части сезона УПЛ "
"Учитывая наш состав, не должны мы находиться на последнем месте. Очень печально это все. Тренеры ищут выход, я уверен, что он найдется. Уверен на 100%, что "Днепр-1" не вылетит и поднимется, потому что заслуживает на большее. Цифры говорят, что не должны мы находиться на этом месте. У нас должно быть на 8 очков больше, но их нет. Проблема не во вратарях, защитниках или полузащитниках, а во всей команде. Тренеры работают и выберутся из этой ситуации.
Я думаю, что Йовичевичу нужно себя проявить, ведь он пришел по ходу сезона. У нас есть вингер Тэйлор, правый защитник Адамюк, которого хотела вся Украина. Есть Булеца, Дубинчак, Цуриков, молодой Сафронов... У нас есть проблемы, но команда у нас очень хорошая по меркам Украины. Поэтому я не стал бы винить игроков, а нужно спрашивать со всех. Также я не хочу жаловаться на судейство, но и в этом есть причины нашего последнего места", - сказал Кравченко.
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