Кравченко: Последнее место Днепра-1? Печально это все

После осенней части сезона УПЛ " Днепр-1 " занимает последнее место в турнирной таблице. Экс-капитан команды Сергей Кравченко в эфире ТК "Футбол" рассказал о причинах неудач команды.

"Учитывая наш состав, не должны мы находиться на последнем месте. Очень печально это все. Тренеры ищут выход, я уверен, что он найдется. Уверен на 100%, что "Днепр-1" не вылетит и поднимется, потому что заслуживает на большее. Цифры говорят, что не должны мы находиться на этом месте. У нас должно быть на 8 очков больше, но их нет. Проблема не во вратарях, защитниках или полузащитниках, а во всей команде. Тренеры работают и выберутся из этой ситуации.

Я думаю, что Йовичевичу нужно себя проявить, ведь он пришел по ходу сезона. У нас есть вингер Тэйлор, правый защитник Адамюк, которого хотела вся Украина. Есть Булеца, Дубинчак, Цуриков, молодой Сафронов... У нас есть проблемы, но команда у нас очень хорошая по меркам Украины. Поэтому я не стал бы винить игроков, а нужно спрашивать со всех. Также я не хочу жаловаться на судейство, но и в этом есть причины нашего последнего места", - сказал Кравченко.