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Сегодня в 10:00 Шахтер проведет контрольный матч с Силексом
Третий матч горняков на сборах
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Спарринг-партнёром "горняков" станет вице-чемпион Северной Македонии "Силекс". На данный момент клуб идет на 8-м месте в турнирной таблице местного чемпионата. Трижды выигрывал чемпионат и дважды – национальный Кубок. В клубном рейтинге УЕФА на 365-м месте.
Ранее "Шахтер" и "Силекс" не встречались.
Напомним, что для "Шахтёра" это третий матч на сборах. В четверг "горняки" свели к ничьей поединок против польского "Леха" 1:1, а в субботу не смогли удержать победу в матче с болгарским "Лудогорцем" (2:2).
Отдельно отметим, что
Матч "Шахтёр" - "Силекс" состоится во вторник, 26 января, и начнётся в 10:00 по киевскому времени. Прямую трансляцию игры покажет клубный канал "оранжево-чёрных" - "Шахтёр ТВ", который доступен по платной подписке. Бесплатная альтернатива, чтобы следить за игрой - текстовая онлайн-трансляция на UA-Футбол здесь и аудио трансляция поединка, организованная нашим сайтом.
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