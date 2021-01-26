Сегодня в 10:00 Шахтер проведет контрольный матч с Силексом

" Шахтер " продолжает подготовку ко второй части чемпионата Украины и к дебюту в нынешнем розыгрыше Лиги Европы. Команда проводит сборы в Турции, где сегодня состоится третий контрольный матч.

Спарринг-партнёром "горняков" станет вице-чемпион Северной Македонии "Силекс". На данный момент клуб идет на 8-м месте в турнирной таблице местного чемпионата. Трижды выигрывал чемпионат и дважды – национальный Кубок. В клубном рейтинге УЕФА на 365-м месте.

Ранее "Шахтер" и "Силекс" не встречались.

Напомним, что для "Шахтёра" это третий матч на сборах. В четверг "горняки" свели к ничьей поединок против польского "Леха" 1:1, а в субботу не смогли удержать победу в матче с болгарским "Лудогорцем" (2:2).

Отдельно отметим, что контрольная встреча "горняков" со словенским "Марибором" не состоялас ь. Команды должны были сыграть в понедельник, 25 января, но из-за вспышки коронавируса в рядах словенцев было принято решение отменить матч из соображений безопасности.

Матч "Шахтёр" - "Силекс" состоится во вторник, 26 января, и начнётся в 10:00 по киевскому времени. Прямую трансляцию игры покажет клубный канал "оранжево-чёрных" - "Шахтёр ТВ", который доступен по платной подписке. Бесплатная альтернатива, чтобы следить за игрой - текстовая онлайн-трансляция на UA-Футбол здесь и аудио трансляция поединка, организованная нашим сайтом.