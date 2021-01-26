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Легендарный игрок Днепра, которого хотели вернуть в Украину, остался без клуба
В Китае
Бразильский нападающий Матеус Лейте Насименто, который в 2011-2016 годах выступал за днепровский "Днепр", остался без клуба. У 38-летнего игрока закончился контракт с "Шицзячжуаном", где он выступал после Украины.
В Китае, по словам Матеуса, у него все было хорошо, играл там 4,5 года.
Команда очень хорошая, я был там капитаном. Первый год было нелегко. Особенно первые два месяца была тяжелая адаптация. Но позже все сложилось хорошо, у меня 108 матчей за "Шицзячжуан" и 53 гола.
В Украину Матеус приезжает каждый год, а то и два раза в год.
Стараюсь как можно больше времени здесь проводить. Семья была рядом со мной некоторое время. Последний год через коронавирус я был там сам.
Контракт с "Шицзячжуаном" у Матеуса закончился 31 декабря.
Именно сейчас есть два предложения от китайских клубов. Но я пока жду интересного приглашение. К тому же в Китае много команд меняют названия, у них там довольно нестабильная ситуация. Поэтому ждем, чем все закончится, тогда посмотрим на варианты.
Только Бог знает, где я окажусь. Есть предложения как из Украины, так и с других стран. Я хочу играть там, где смогу постоянно быть с семьей. Как сложится жизнь, так и будет.
Накануне речь шла о том, что Матеуса подпишет "Днепр-1".
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