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Сергей Кравченко убежден, что лучший тренер Украины - не Луческу и не Каштру

Премьер-лига
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Советует идти на стажировку именно к нему

Сергей Кравченко убежден, что лучший тренер Украины - не Луческу и не Каштру
Новина українською

Экс-полузащитник "Днепра", "Днепра-1" Сергей Кравченко заявил в разговоре с ТК Футбол, что Виктор Скрипник является лучшим тренером Украины.

При всем уважении к Луческу, Каштру, ко всем тренерам. С той смелостью и настроением, с которыми играет "Заря" - она лучшая команда. Даже несмотря на "Шахтер" с его исполнителями, для меня "Заря" - самая сильная команда.

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На 99% уверен, что "Заря" займет третье место в УПЛ. Очень нравится, как ведет себя Скрипник. Не жалуется, что коронавирус. Нету нытья. Мне кажется, это европейский стиль. Не надо далеко ездить на стажировку. Самый легкий путь - поехать к Скрипнику.

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В статье: Мирча Луческу Заря (Луганск) Сергей Кравченко Виктор Скрипник Шахтер (Донецк) тренер СК Днепр-1 Луиш Каштру Днепр-1
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Источник:
ТК Футбол

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