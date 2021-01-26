Сергей Кравченко убежден, что лучший тренер Украины - не Луческу и не Каштру

Экс-полузащитник "Днепра", "Днепра-1" Сергей Кравченко заявил в разговоре с ТК Футбол, что Виктор Скрипник является лучшим тренером Украины.

При всем уважении к Луческу, Каштру, ко всем тренерам. С той смелостью и настроением, с которыми играет " Заря " - она лучшая команда. Даже несмотря на "Шахтер" с его исполнителями, для меня "Заря" - самая сильная команда.

Читайте также Заря зарегистрировала в УАФ предварительный контракт с Шахабом - источник