Сергей Кравченко убежден, что лучший тренер Украины - не Луческу и не Каштру

Экс-полузащитник "Днепра", "Днепра-1" Сергей Кравченко заявил в разговоре с ТК Футбол, что Виктор Скрипник является лучшим тренером Украины.
При всем уважении к Луческу, Каштру, ко всем тренерам. С той смелостью и настроением, с которыми играет "Заря" - она лучшая команда. Даже несмотря на "Шахтер" с его исполнителями, для меня "Заря" - самая сильная команда.
На 99% уверен, что "Заря" займет третье место в УПЛ. Очень нравится, как ведет себя Скрипник. Не жалуется, что коронавирус. Нету нытья. Мне кажется, это европейский стиль. Не надо далеко ездить на стажировку. Самый легкий путь - поехать к Скрипнику.