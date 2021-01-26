Селюк описал качества Драме-младшего и указал на клуб, которому принадлежат права на игрока

Футбольный агент Дмитрий Селюк рассказал о французском легионере 19-летнего Хамеда Драме, который приехал на просмотр в донецкий " Олимпик " и уже принимал участие в одном из контрольных матчей дончан.

Он брат Иссиара Драме, который уже выступал за "Олимпик". У Хамеда Драме тоже отличные данные, он такой же высокий, как и его брат. Играет в опорной зоне, но может и в средней линии. Думаю, что он будет выступать в донецкой команде.

Кстати, он играл раньше в Украине за любительскую команду "Рубикон". Если тренерскому штабу "Олимпика" понравится игра Драме, с "Рубиконом", думаю, договоримся без проблем.