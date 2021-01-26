  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Селюк описал качества Драме-младшего и указал на клуб, которому принадлежат права на игрока
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Селюк описал качества Драме-младшего и указал на клуб, которому принадлежат права на игрока

Премьер-лига
(1 голосов)
Селюк описал качества Драме-младшего и указал на клуб, которому принадлежат права на игрока
Новина українською

Футбольный агент Дмитрий Селюк рассказал о французском легионере 19-летнего Хамеда Драме, который приехал на просмотр в донецкий "Олимпик" и уже принимал участие в одном из контрольных матчей дончан.

Читайте такжеОлимпик просматривает брата Драмме и подпишет контракт с бразильцем

Он брат Иссиара Драме, который уже выступал за "Олимпик". У Хамеда Драме тоже отличные данные, он такой же высокий, как и его брат. Играет в опорной зоне, но может и в средней линии. Думаю, что он будет выступать в донецкой команде.

Кстати, он играл раньше в Украине за любительскую команду "Рубикон". Если тренерскому штабу "Олимпика" понравится игра Драме, с "Рубиконом", думаю, договоримся без проблем.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Дмитрий Селюк Олимпик (Донецк) УПЛ Рубикон (Киев) Иссиар Драме Хамед Драме
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
meta-ratings

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...