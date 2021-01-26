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Селюк описал качества Драме-младшего и указал на клуб, которому принадлежат права на игрока
Футбольный агент Дмитрий Селюк рассказал о французском легионере 19-летнего Хамеда Драме, который приехал на просмотр в донецкий "
Он брат Иссиара Драме, который уже выступал за "Олимпик". У Хамеда Драме тоже отличные данные, он такой же высокий, как и его брат. Играет в опорной зоне, но может и в средней линии. Думаю, что он будет выступать в донецкой команде.
Кстати, он играл раньше в Украине за любительскую команду "Рубикон". Если тренерскому штабу "Олимпика" понравится игра Драме, с "Рубиконом", думаю, договоримся без проблем.
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