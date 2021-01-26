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Рух не захотел отдавать Кухаревича в Андерлехт, - Цыганык
Президент клуба устами Цыганыка?
Львовский "
Клуб не устроили условия перехода 19-летнего футболиста.
Напомним, что накануне президент "Руха" Григорий Козловский анонсировал переход Кухаревича, называл конкретную дату.
Сам нападающий побывал на базе "Андерлехта", прошел медосмотр, сфотографировался с легендой бельгийского клуба Венсаном Компани.
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Источник:footballhub
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