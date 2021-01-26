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Рух не захотел отдавать Кухаревича в Андерлехт, - Цыганык

Премьер-лига
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Президент клуба устами Цыганыка?

Рух не захотел отдавать Кухаревича в Андерлехт, - Цыганык
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Львовский "Рух" отклонил предложение бельгийского "Андерлехта" по нападающему Николае Кухаревиче, сообщил телевизионный журналист, обозреватель Игорь Цыганык.

Клуб не устроили условия перехода 19-летнего футболиста.

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Напомним, что накануне президент "Руха" Григорий Козловский анонсировал переход Кухаревича, называл конкретную дату.

Сам нападающий побывал на базе "Андерлехта", прошел медосмотр, сфотографировался с легендой бельгийского клуба Венсаном Компани.

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В статье: Игорь Цыганык Андерлехт (Брюссель) Рух (Львов) Николай Кухаревич
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Источник:
footballhub

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