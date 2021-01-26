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Матеус сравнил тренеров Рамоса и Маркевича в Днепре

Премьер-лига
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Но Маркевич - все равно лучший

Матеус сравнил тренеров Рамоса и Маркевича в Днепре
Новина українською

Экс-нападающий днепровского "Днепра" 2011-2016 годов бразилец Матеус рассказал о тренерах, с которыми поработал в команде - испанце Хуанде Рамосе и украинце Мироне Маркевиче.

Хуанде Рамос был хорошим тренером, но очень много времени нас тренировал его помощник Мунис, который больше находился с нами.

Маркевич очень много общался с нами, на тренировках, на матчах, и больше уделял времени команде.

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Я считаю, что было интереснее с Маркевичем. "Днепр" и так был очень дружным коллективом, но когда Маркевич пришел в команду, ему удалось еще больше нас объединить. Все шутили после тренировок, были совместные ужины. Благодаря ему мы дошли до финала еврокубка.

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В статье: Мирон Маркевич Хуанде Рамос Матеус Днепр Матеус Лейте Насименто
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Источник:
footballhub

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