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Матеус сравнил тренеров Рамоса и Маркевича в Днепре
Но Маркевич - все равно лучший
Экс-нападающий днепровского "Днепра" 2011-2016 годов бразилец Матеус рассказал о тренерах, с которыми поработал в команде - испанце Хуанде Рамосе и украинце Мироне Маркевиче.
Хуанде Рамос был хорошим тренером, но очень много времени нас тренировал его помощник Мунис, который больше находился с нами.
Маркевич очень много общался с нами, на тренировках, на матчах, и больше уделял времени команде.
Я считаю, что было интереснее с Маркевичем. "Днепр" и так был очень дружным коллективом, но когда Маркевич пришел в команду, ему удалось еще больше нас объединить. Все шутили после тренировок, были совместные ужины. Благодаря ему мы дошли до финала еврокубка.
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