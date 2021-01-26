Матеус сравнил тренеров Рамоса и Маркевича в Днепре

Экс-нападающий днепровского "Днепра" 2011-2016 годов бразилец Матеус рассказал о тренерах, с которыми поработал в команде - испанце Хуанде Рамосе и украинце Мироне Маркевиче.

Хуанде Рамос был хорошим тренером, но очень много времени нас тренировал его помощник Мунис, который больше находился с нами.

Маркевич очень много общался с нами, на тренировках, на матчах, и больше уделял времени команде.