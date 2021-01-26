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Известна суть претензий агентов к Заре по эпопеи с трансфером Виллиана Гомеса

Премьер-лига
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Заработали, но с бразильцами не рассчитались

Известна суть претензий агентов к Заре по эпопеи с трансфером Виллиана Гомеса
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Луганский клуб при трансфере Виллиана Гомеса в "Крузейро" в 2014 году должен был отдать долю тем людям, которые организовывали трансфер. Но не отдал. Теперь эти люди написали письмо в "Зарю" с просьбой рассчитаться, а если этого не будет, то они оставляют за собой право идти в суд, сообщил Игорь Цыганык, телеведущий и спортивный журналист.

Сумма претензий бразильских агентов составляет 2 миллиона евро.

Стабильность "Зари" зависит от того, как команда сейчас сыграет весеннюю часть. Если команда попадет в групповой раунд Лиги Европы, тогда можно будет говорить о какой-то стабильности. Иначе у команды могут быть большие проблемы, еще и накладывается эта история с Виллианом Гомесом.

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Цыганык отметил, что в 2014 году были близкие отношения между "Шахтером" и "Зарей", и руководство как раз донецкого клуба посоветовало луганчанам провернуть трансфер Виллиана Гомеса и заработать на нем.

Клуб взял футболиста из "Металлиста", подписал в качестве свободного агента. Виллиан не сыграл ни одного матча и его сразу продали в "Крузейро". "Заря" просто на ровном месте заработал деньги. Бесспорно, что это бизнес, но там были люди, которые оформляли всю эту историю, придумавшие ее и ожидали свои дивиденды. "Заря" с ними не рассчиталась и это может быть очень серьезной проблемой для клуба.

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В статье: Заря (Луганск) Виллиан Гомес Игорь Цыганык Шахтер (Донецк)
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Источник:
footballhub

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