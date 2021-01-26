Экс-капитан Олимпика продолжит карьеру в тренерском штабе клуба

Экс-капитан и защитник "Олимпика" Дмитрий Гришко в интервью "Футбол NEWS" прокомментировал о своем решении закончить карьеру футболиста и перейти в тренерский штаб Игоря Климовского.

"Для меня самого это решение было неожиданным. Поступил звонок от главного тренера с предложением стать его помощником. Затем я неоднократно разговаривал с президентом клуба. Я понял, какое развитие ждет клуб в дальнейшем. Гельзин, когда был игроком команды нормально относился к тому, что на тренировках ему могло достаться от защитников.

Помню как вчера первую тренировку в "Олимпике", помню как мы только вышли со Второй лиги в Первую. Всегда так случается, когда наступает конец чему-то. Теперь у меня новый этап в карьере. Я как к другу отношусь к Ивану Зотько, к Игорю Снурницыну. Но теперь моя задача - сделать их лучше. Они и сами стараются развиваться", - сказал Гришко.