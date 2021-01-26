Пихаленок: Провели хороший матч и добились положительного результата

Вингер донецкого "Шахтера" Александр Пихаленок, который находится в аренде "Днепра-1", прокомментировал победу в товарищеском матче против сербской команды "Чукарички" со счетом 2:0.

-У всех сейчас действительно хорошее настроение, ведь провели хороший матч, продемонстрировали, на что способны. Нам противостояла хорошая команда сегодня, но мы показали свою игру и добились положительного результата.

- Первый гол был забит после стандарта. Это наигранная комбинация?

- Да, это домашняя заготовка. Мы наигрывали, тренерский штаб полностью все расписал. Нам только надо было это выполнить. Наши игроки, идущие на стандарты, очень хорошо отвлекли соперников и освободили зону для Артема Довбика. Он ворвался, я покатил, и команда забила хороший мяч.

- Предварительную игру "Днепр-1" проводил двумя составами по 45 минут, сегодня сыграли 60 и 30 минут. Как себя чувствуешь? Хватает сил играть все больше и больше?

- Да конечно. Сегодня чувствовалось уже больше свежести, набираем кондиции. Думаю, на следующем сборе будем проводить матчи уже по 90 минут и до чемпионата подойдем в оптимальной форме.

- Ты пришел в команду в разгар сезона и входил в игру "с листа". Сейчас уже полностью освоился и привык к требованиям тренерского штаба?

- У нас очень хороший коллектив и команда. Когда я только пришел, все очень хорошо меня поддержали. Я привык ко всему даже не сейчас, а еще когда пришел. Все хорошо, и надо только исправить ошибки, которые мы допустили. Нужно достигать положительных результатов.

Напомним, что в текущем сезоне во всех турнирах УПЛ Александр Пихаленок сыграл в 5-ти поединках и отдал 1 голевую передачу.