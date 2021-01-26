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С Пятовым, без Степаненко и Тайсона. Горняки объявили состав на спарринг с Силексом

Премьер-лига
(3 голосов)

Раньше эту команду побеждал "Колос"

С Пятовым, без Степаненко и Тайсона. Горняки объявили состав на спарринг с Силексом
Новина українською

Донецкий "Шахтер" объявил состав на контрольный матч с северномакедонским "Силексом".

Пятов - Болбат, Витао, Хочолава, Матвиенко - Майкон, Марлос, Маркос, Мудрик, Соломон - Мораес

Поединок состоится в Турции, начало в 10:00.

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В статье: Андрей Пятов Шахтер (Донецк) Силекс (Кратово)
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Источник:
Шахтар

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