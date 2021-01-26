Премьер-лига
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С Пятовым, без Степаненко и Тайсона. Горняки объявили состав на спарринг с Силексом
Раньше эту команду побеждал "Колос"
Донецкий "
Пятов - Болбат, Витао, Хочолава, Матвиенко - Майкон, Марлос, Маркос, Мудрик, Соломон - Мораес
Поединок состоится в Турции, начало в 10:00.
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Источник:Шахтар
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