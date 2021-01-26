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Цыганык: Луческу разочаровался в Супряге, зато теперь есть Ванат
Перспективы у Ваната очень большие
Украинский журналист Игорь Цыганык поделился мнением об игре 19-ти летнего нападающего киевского "Динамо" Владислава Ваната.
"Очень большие перспективы у Ваната. Этот футболист хорошо зарекомендовал себя сейчас. И я знаю, что Луческу видит в нем очень хорошую перспективу.
Я понимаю, мы постоянно говорим: "Тренер видит перспективу в Беседине. Тренер видит перспективу в Супряге. Тренер видит перспективу теперь в Ванате. Тренер видит перспективу в Русине. Когда они станут нападающими? .. "Но оно так и есть! Нападающий - это вообще ювелирная история. Это ювелирная работа. Почему они стоят дороже? Потому забить сложнее! Выполнить момент, реализовать момент - это на самом деле самое сложное в футболе. Это бриллиантовая робота.Тому сейчас трудно о чем-то говорить.
Потерял ли Супряга доверие от Луческу. Думаю, что частично где-то да, потому что румынский тренер очень верил в этого нападающего. Но сейчас конкуренция. Очень хорошо тренерский штаб говорил о Ванате, поэтому посмотрим", - сказал Цыганык.
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