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Цыганык: Луческу разочаровался в Супряге, зато теперь есть Ванат

Премьер-лига
(1 голосов)

Перспективы у Ваната очень большие

Цыганык: Луческу разочаровался в Супряге, зато теперь есть Ванат
Новина українською

Украинский журналист Игорь Цыганык поделился мнением об игре 19-ти летнего нападающего киевского "Динамо" Владислава Ваната.

"Очень большие перспективы у Ваната. Этот футболист хорошо зарекомендовал себя сейчас. И я знаю, что Луческу видит в нем очень хорошую перспективу.

Я понимаю, мы постоянно говорим: "Тренер видит перспективу в Беседине. Тренер видит перспективу в Супряге. Тренер видит перспективу теперь в Ванате. Тренер видит перспективу в Русине. Когда они станут нападающими? .. "Но оно так и есть! Нападающий - это вообще ювелирная история. Это ювелирная работа. Почему они стоят дороже? Потому забить сложнее! Выполнить момент, реализовать момент - это на самом деле самое сложное в футболе. Это бриллиантовая робота.Тому сейчас трудно о чем-то говорить.

Потерял ли Супряга доверие от Луческу. Думаю, что частично где-то да, потому что румынский тренер очень верил в этого нападающего. Но сейчас конкуренция. Очень хорошо тренерский штаб говорил о Ванате, поэтому посмотрим", - сказал Цыганык.

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В статье: Игорь Цыганык Владислав Супряга Владислав Ванат
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Источник:
Football Hub

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Комментарии (2)
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Hanter44 (Baburka)
26.01.2021 в 10:56
"очень румынский тренер"-этот перл от очень грамотного Цыганюка или редакторское включение?
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Kolibri (Киевоград)
26.01.2021 в 10:41
С чего это? Главное что не продали!
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