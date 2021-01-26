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Луческу сегодня должен встретиться с Игорем Суркисом - СМИ

Премьер-лига
(3 голосов)

Будет серьезный разговор

Луческу сегодня должен встретиться с Игорем Суркисом - СМИ
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Сегодня, 26 января, запланирована встреча президента киевского "Динамо" с главным тренером команды Мирчей Луческу, сообщает телеграмм канал "Динамо Киев Inside".

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На этой встрече речь пойдет об усилении команды во время зимней паузы в чемпионате.

Основной вопрос Луческу к Суркису-младшему совсем простой: "Где обещанные трансферы?".

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В статье: Мирча Луческу Игорь Суркис Динамо (Киев)
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Источник:
Динамо Київ Inside

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Комментарии (4)
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Maldini (Киев)
26.01.2021 в 11:51
Игорь,Игорь!!!Динамо всегда тренеровал или Динамовец илихотя бы"НАШ!!!".ХОРОШО,ЧТО ЭТОГО НЕ ВИДИТ ЛОБАНОВСКИЙ,ОН БЫ ИМ ВСЕМ ДАЛ!!!Куда деваются все наши"пацаны?",дубль???кАКОЙ ПОЗОР!"Мистер" уже тянет своих румын,ТОЛЬКО НЕ НАШИХ!Передо мной календарик 1975 года,когда Динамо с Лобановским,взяло СУПЕРКУБОК,заметьте не было НИ ОДНОГО ИНОСТРАНЦА!!!Какие футблисты:Блохин,Буряк,Веремеев,Коньков и др.,вратарь Рудаков,иных уж нет,а те далече!Ведьмогли...и без помощи "ИНОСТРАНЦЕВ!".Динамо нужен свой тренер,свои ребята и правильное руководство!За возрождение Динамо!И пора СВОИМ ДАВАТЬ ДОРОГУ,подрастающему поколению!!!Пусть всякие "Мистеры!"едут к себе на родину и там подымают футбол!Динамо нужно возрождение,но не из вне,чтобы Лобановский возрадовался!!!
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Hanter44 (Baburka)
26.01.2021 в 11:41
В смысле: Где деньги,Зин?
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Alex7Chapman (Кропивницький)
26.01.2021 в 11:14
Основне питання Луческу до Суркіса-молодшого зовсім просте: "Де обіцяні трансфери?". суркіс лапшу розтягуватиме луческу
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vlotko (Броди)
26.01.2021 в 11:09
" Где, где - в Вологде, где "
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