Луческу сегодня должен встретиться с Игорем Суркисом - СМИ

Игорь,Игорь!!!Динамо всегда тренеровал или Динамовец илихотя бы"НАШ!!!".ХОРОШО,ЧТО ЭТОГО НЕ ВИДИТ ЛОБАНОВСКИЙ,ОН БЫ ИМ ВСЕМ ДАЛ!!!Куда деваются все наши"пацаны?",дубль???кАКОЙ ПОЗОР!"Мистер" уже тянет своих румын,ТОЛЬКО НЕ НАШИХ!Передо мной календарик 1975 года,когда Динамо с Лобановским,взяло СУПЕРКУБОК,заметьте не было НИ ОДНОГО ИНОСТРАНЦА!!!Какие футблисты:Блохин,Буряк,Веремеев,Коньков и др.,вратарь Рудаков,иных уж нет,а те далече!Ведьмогли...и без помощи "ИНОСТРАНЦЕВ!".Динамо нужен свой тренер,свои ребята и правильное руководство!За возрождение Динамо!И пора СВОИМ ДАВАТЬ ДОРОГУ,подрастающему поколению!!!Пусть всякие "Мистеры!"едут к себе на родину и там подымают футбол!Динамо нужно возрождение,но не из вне,чтобы Лобановский возрадовался!!!