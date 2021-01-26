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Луческу сегодня должен встретиться с Игорем Суркисом - СМИ
Будет серьезный разговор
Сегодня, 26 января, запланирована встреча президента киевского "
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На этой встрече речь пойдет об усилении команды во время зимней паузы в чемпионате.
Основной вопрос Луческу к Суркису-младшему совсем простой: "Где обещанные трансферы?".
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Источник:Динамо Київ Inside
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Комментарии (4)
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Maldini (Киев)
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