  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Боец. Лучкевич радикально высказался о завершении контракта с Александрией
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Боец. Лучкевич радикально высказался о завершении контракта с Александрией

Премьер-лига
(1 голосов)

Будет играть до конца

Боец. Лучкевич радикально высказался о завершении контракта с Александрией
Новина українською

Фланговый полузащитник "Александрии" Валерий Лучкевич рассказал ТК Футбол о своем будущем после завершения контракта с клубом летом 2021-го.

О будущем всегда думаешь, независимо от того, у тебя пол года ли осталось по контракту, или год. Это семейные обстоятельства. У меня ребенок родился, хочется к семье ближе быть.

Я профессионал, у меня есть контракт. Неизвестно, как все сложится в моем будущем. Я хочу доработать контракт до конца, отдаваться игре максимально. А там уже будет видно. Это же мое имя! Люди потом будут говорить: "Полгода по контракту осталось, поэтому он там не добежал". Я такого в свой адрес не потерплю.

Читайте такжеЛучкевич: Александрия расслабилась после удаления Мораеса
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: ФК Александрия Валерий Лучкевич
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ТК Футбол

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Vitichkaua (Кировоград)
26.01.2021 в 11:18
Торба Олександрії... Буде тяжко в другій половині. А в наступному сезоні - боротьба за виживання. Шкода...
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...