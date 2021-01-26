Боец. Лучкевич радикально высказался о завершении контракта с Александрией

Фланговый полузащитник " Александрии " Валерий Лучкевич рассказал ТК Футбол о своем будущем после завершения контракта с клубом летом 2021-го.

О будущем всегда думаешь, независимо от того, у тебя пол года ли осталось по контракту, или год. Это семейные обстоятельства. У меня ребенок родился, хочется к семье ближе быть.

Я профессионал, у меня есть контракт. Неизвестно, как все сложится в моем будущем. Я хочу доработать контракт до конца, отдаваться игре максимально. А там уже будет видно. Это же мое имя! Люди потом будут говорить: "Полгода по контракту осталось, поэтому он там не добежал". Я такого в свой адрес не потерплю.