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Боец. Лучкевич радикально высказался о завершении контракта с Александрией
Будет играть до конца
Фланговый полузащитник "
О будущем всегда думаешь, независимо от того, у тебя пол года ли осталось по контракту, или год. Это семейные обстоятельства. У меня ребенок родился, хочется к семье ближе быть.
Я профессионал, у меня есть контракт. Неизвестно, как все сложится в моем будущем. Я хочу доработать контракт до конца, отдаваться игре максимально. А там уже будет видно. Это же мое имя! Люди потом будут говорить: "Полгода по контракту осталось, поэтому он там не добежал". Я такого в свой адрес не потерплю.
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