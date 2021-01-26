Кравченко: Воспользовавшись возможностью, мы тренировались втихаря на базе

Экс-вингер и капитан "Днепра-1" Сергей Кравченко рассказал, как во время карантина футболисты поддерживали физическую форму.

"Считаю, нам карантин пошел на пользу. Мы, грубо говоря, втихаря тренировались на базе во время карантина. Ну как втихаря – группами тренировались. У нас есть возможность, база закрытая. Были команды, которые вообще вместе не работали. У нас была такая возможность.

Сначала 2-3 недели полностью пауза, а потом группами, как "Шахтер" и "Динамо". После карантина у нас была хорошая серия, мы заняли уверенное первое место во второй шестерке. Матч с "Колосом", наверное, пошатнул веру в Михайленко со стороны руководства", – сказал Кравченко.