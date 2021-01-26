Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Кравченко: Воспользовавшись возможностью, мы тренировались втихаря на базе
Бывший футболист "днепрян" отметил, как карантин повлиял на результат команду
Экс-вингер и капитан "Днепра-1" Сергей Кравченко рассказал, как во время карантина футболисты поддерживали физическую форму.
"Считаю, нам карантин пошел на пользу. Мы, грубо говоря, втихаря тренировались на базе во время карантина. Ну как втихаря – группами тренировались. У нас есть возможность, база закрытая. Были команды, которые вообще вместе не работали. У нас была такая возможность.
Сначала 2-3 недели полностью пауза, а потом группами, как "Шахтер" и "Динамо". После карантина у нас была хорошая серия, мы заняли уверенное первое место во второй шестерке. Матч с "Колосом", наверное, пошатнул веру в Михайленко со стороны руководства", – сказал Кравченко.
Напомним, что на зимний перерыв "днепряне" ушли на последнем 14-м месте, в активе клуба 8 очков.
Популярное сейчас
- Селюк описал качества Драме-младшего и указал на клуб, которому принадлежат права на игрока
- Кравченко: Последнее место Днепра-1? Печально это все
- "На работу устраиваются, а приезжают неготовыми" - Максимов недоволен игроками на просмотре
- Возрождение Горняка-Спорт, обновления ВПК-Агро и Яруда. Трансферный центр украинского футбола. LIVE
- Алина Буяльская: Глупо рассуждать, что все футболисты взяли девушек из одной пробирки
- Ведущая клубного канала Лацио оголилась для фанатов после победы над Ромой. ФОТО