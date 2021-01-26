Шахтёр одержал волевую победу над Силексом

Донецкий "Шахтёр" завершил первую часть подготовки к возобновлению сезона победой над середняком чемпионата Северной Македонии.

"Горняки" тотально владели мячом, но в первом тайме своё преимущество в голы не воплотили. Зато "Силекс" одну из атак довёл до гола. После подачи углового и продления пяткой от ближней стойки к дальней Тантуровски отправил снаряд в пустую рамку. Стоит признать, что у "Шахтёра" сегодня практически ни один угловой не принёс положительных эмоций, а вот "Силекс" сегодня здорово играл при подачах от флажка и около своих ворот, и, как видим, у чужих.

Во втором тайме голы пришли и к "Шахтёру". И что любопытно, все три были забиты из-за пределов штрафной. Сперва Патрик благодаря рикошету записал своё имя в протокол. Затем Корниенко шикарным ударом (уже без помощи отскока) послал мяч под перекладину, а затем Степаненко невероятным выстрелом метров с 27-ти от перекладины забил у "Шахтёра" третий гол. Наконец, точку поставил Додо, пробив в касание из полукруга штрафной после наброса с углового от Патрика.

Это была хорошая тренировка дончан накануне старта в УПЛ, где практически против всех придётся играть первым номером. Поединок показал, что у "Шахтёра" против таких оппонентов всё ещё есть проблемы. В этот раз спасли стандарты и классные дальние удары. Но осталось неясно, как "горняки" справятся без штрафных, когда нужно будет взламывать оборону оппонентов в позиционных атаках.

"Шахтёр" завершил первый этап зимней подготовки. Впереди команду Луиша Каштру ожидает второй сбор. О матчах на нём станет известно позже.

"Шахтёр" - "Силекс" 4:1

Голы: Патрик 55, Корниенко 65, Степаненко 69, Додо 90+1 - Тантуровски 42

"Шахтёр" (старт): Пятов (Трубин 46), Болбат (Додо 46), Витао (Бондарь 46), Хочолава (Кривцов 46), Матвиенко (Корниенко 46, Сиприано 79), Майкон (Патрик 46), Марлос (Степаненко 46), Маркос (Судаков 46), Мудрик (Фернандо 46), Соломон (Тете 46), Мораес (Дентиньо 46).