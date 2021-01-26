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Суркис мечтает обыграть Шахтер на Донбасс Арене

Премьер-лига
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Суркис мечтает обыграть Шахтер на Донбасс Арене
Новина українською

Президент "Динамо" Игорь Суркис поделился мнением по поводу выступлений "Шахтера" и киевского клуба на НСК "Олимпийский".

"У меня есть мечта, чтобы в нашей стране был мир. Чтобы я мог приехать на одну из лучших арен, которые есть в Украине, на Донбасс Арену, и обыграть там "Шахтер". При 53-тысячном стадионе именно приехать и обыграть их.

У меня есть мечта, чтобы Шахтер поехал в свой регион. Но меня обвиняют, например, что "Шахтер" сегодня играет в Киеве и я якобы дал возможность использовать им центральный стадион. Я ничего никому не давал.

Как президент клуба я был, естественно, против. Потому что теперь нам трудно эксплуатировать поле. Но люди оказались вне дома. Тем более стадион принадлежит государству. Тем более деньги, которые будут идти на этот стадион, - они будут этот стадион как можно дольше поддерживать.

Может, они и поедут туда, где будет удобнее их болельщикам, которые, несомненно, у них есть. Но сегодня летать одной и другой команде, чтобы сыграть на пустом стадионе, - это же смешно. В таких вещах - глупых, неразумных - не надо нас обвинять, что я кому-то что-то ...

Я понимаю, если бы я пустил "Шахтер" играть на нашем динамовском стадионе, и играли бы там и мы, и они - меня можно было бы в этом обвинить. Но обвинить в том, что они играют на государственном стадионе, подписали договор ... Это смешно, просто смешно", - сказал Суркис.

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В статье: Игорь Суркис Динамо (Киев) Шахтер (Донецк)
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Источник:
Гордон

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