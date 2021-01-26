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Игорь Суркис рассказал, кому пришла идея пригласить в Динамо Луческу

Премьер-лига
(1 голосов)

Он рассматривал три кандидатуры

Игорь Суркис рассказал, кому пришла идея пригласить в Динамо Луческу
Новина українською

Президент футбольного клуба "Динамо" (Киев) Игорь Суркис в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону рассказал кому пришла идея пригласить в клуб Луческу.

"Эта идея пришла в голову мне. Разумеется, с этой идеей я пришел к своему брату. Сначала, вы не понимаете, какая была реакция, – вы знаете моего брата. Потом я объяснил, что из-за пандемии мы выехать никуда не можем. Говорить за три недели до начала нового чемпионата (при этом ставя задачу попасть в Лигу чемпионов) о каком-то глобально новом тренере и проекте нереально. Нужен опытный тренер.

Я рассматривал три кандидатуры – Сергея Реброва и Юрия Семина, которые ранее уже тренировали киевлян, и Луческу.

Луческу знает футбол изнутри, знает четко, как работать в этих непростых условиях, и знает, в принципе, команду. Лучше всех знает Ребров, чуть похуже, но знает наших игроков Луческу. Переговорив с моим братом, быстро было принято решение попытаться. Мы вышли на его представителя Аркадия Запорожану, и он привез Луческу в Киев. Мы послали за ним самолет, встретились у нас дома – он, Аркадий, я, мой брат и папу пригласили для солидности. Поехали на базу – показали ему базу. О деньгах вообще речь не шла. Мы сказали, что мы можем – честно и откровенно – на данный момент, чего мы хотим. Приехав на базу, я понял, что он даст добро уже окончательно", – сказал Суркис.

Отметим, что Луческу в 2004–2016 годах тренировал главного соперника "Динамо" – донецкий "Шахтер", и его приглашение в киевскую команду вызвало критику фанатов.

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В статье: Мирча Луческу Игорь Суркис Динамо (Киев)
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Источник:
Гордон

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Комментарии (1)
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CRistiano7 (Ribeira Brava da Mad)
26.01.2021 в 13:22
хто такий тата...!?
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