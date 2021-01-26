Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Игорь Суркис рассказал, кому пришла идея пригласить в Динамо Луческу
Он рассматривал три кандидатуры
Президент футбольного клуба "Динамо" (Киев) Игорь Суркис в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону рассказал кому пришла идея пригласить в клуб Луческу.
"Эта идея пришла в голову мне. Разумеется, с этой идеей я пришел к своему брату. Сначала, вы не понимаете, какая была реакция, – вы знаете моего брата. Потом я объяснил, что из-за пандемии мы выехать никуда не можем. Говорить за три недели до начала нового чемпионата (при этом ставя задачу попасть в Лигу чемпионов) о каком-то глобально новом тренере и проекте нереально. Нужен опытный тренер.
Я рассматривал три кандидатуры – Сергея Реброва и Юрия Семина, которые ранее уже тренировали киевлян, и Луческу.
Луческу знает футбол изнутри, знает четко, как работать в этих непростых условиях, и знает, в принципе, команду. Лучше всех знает Ребров, чуть похуже, но знает наших игроков Луческу. Переговорив с моим братом, быстро было принято решение попытаться. Мы вышли на его представителя Аркадия Запорожану, и он привез Луческу в Киев. Мы послали за ним самолет, встретились у нас дома – он, Аркадий, я, мой брат и папу пригласили для солидности. Поехали на базу – показали ему базу. О деньгах вообще речь не шла. Мы сказали, что мы можем – честно и откровенно – на данный момент, чего мы хотим. Приехав на базу, я понял, что он даст добро уже окончательно", – сказал Суркис.
Отметим, что Луческу в 2004–2016 годах тренировал главного соперника "Динамо" – донецкий "Шахтер", и его приглашение в киевскую команду вызвало критику фанатов.
Популярное сейчас
- Не довериться легенде, использовать ее и выставить за двери – Челси возвращается к любимой схеме?
- Пришлось отдуваться Чеху? Лэмпард не смог попрощаться с игроками Челси
- Цыганык: Луческу разочаровался в Супряге, зато теперь есть Ванат
- Шахтёр и Динамо завершили первые сборы. Таблица спаррингов клубов УПЛ
- Алина Буяльская: Глупо рассуждать, что все футболисты взяли девушек из одной пробирки
- Даша Савина радует поклонников соблазнительными фото в инстаграме. ФОТО