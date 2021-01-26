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Суркис: Не считаю нужным советоваться со своим главным конкурентом
Также он отметил в каких отношениях с руководителем донецкого клуба
Украинский бизнесмен и президент киевского клуба "Динамо" Игорь Суркис рассказал, был ли разговор с собственником "Шахтера" Ринатом Ахметовым перед подписанием контракта с Мирчей Луческу. Также он отметил в каких отношених с руководителем донецкого клуба.
"Не было у меня никакого разговора с Ринатом Ахметовым. Я может подписал контракт с Луческу еще бы раньше. Когда он ушел из "Зенита" в 2017 году, до меня доходили слухи, что он должен советоваться по поводу новой команды. Но не будет же Ринат Леонидович со мной советоваться, какого ему брать тренера или приглашать футболиста! И я не считаю нужным советоваться со своим главным конкурентом", – отметил президент "Динамо".
Он рассказал, что позже все же обсудил вопрос с Ахметовым.
А за что ему обижаться? Послушайте... Естественно он все понимает. Если бы он пригласил Валерия Васильевича Лобановского в свое время, мне было бы, может, неприятно. Это символ. Но вы знаете, чем я доволен? У меня с Ринатом Леонидовичем великолепные отношения. Вы об этом знаете. Мы с ним прекрасно общаемся, разговариваем. У нас с ним только... У него плохое настроение, когда "Шахтер" не выигрывает, но у него хорошее, когда "Динамо" не выигрывает. И наоборот. А во всем остальном у нас все хорошо. Нам нечего с ним делить. Он хочет занимать первые места и я хочу занимать первые места. У него финансовых возможностей, естественно, больше. Все это знают. Но мы боремся, цепляемся. И мне кажется, что во всех интервью в его словах сквозит уважение", – сказал Суркис.
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