Герой футбольного дня. Сергей Кравченко

Репутация у Сергея Кравченко противоречивая. Команды, за которые он играл, тренеры, под руководством которых тренировался, благодарны Кравченко за преданность и профессионализм. А вот соперники Сергея могут вспомнить ему и грубую игру на футбольном поле, и чрезмерную склонность к нытью после матчей.

Но вот чего у Сергея точно не отнимешь – так это любви к футболу. Ему 38-м и он все еще стремится играть. Играть, пока будут силы. Не ради денег. Уже известно, что никто из представителей УПЛ Кравченко контракт не предлагает, а на клубной должности в структуре "Днепра-1" он зарабатывал бы больше, чем в любой команде Первой или Второй лиг. Но от управленческо-тренерских должностей Кравченко пока отказывается. Говорит, что хочет играть. В искренности этих слов сомневаться не приходится.

Ему осталось три матча до вхождения в топ-50 в списке гвардейцев чемпионата Украины. Ему остался один матч до круглой отметки количества проведенных за "Днепр-1" поединков на элитарном уровне (сейчас 34). Ему остался один гол до круглой отметки количества голов в чемпионате Украины (сейчас 24). Но Кравченко не гонится за рекордами. Это Селезнев стремится стать лучшим бомбардиром в истории УПЛ, это Милевский хотел вернуться в украинский футбол, но не на задворки и не за копейки. А Кравченко говорит, что готов играть даже на нижних уровнях иерархической лестницы профессионального футбола. Говорит, что из любви к игре. Никаких оснований сомневаться в этих словах нет.

Понятно, что Сергей Кравченко чувствует обиду на тренера и руководство "Днепра-1". В отношении Юрия Березы он даже не скрывает своих эмоций и чувств, а вот в адрес Игоря Йовичевич открыто нелицеприятно высказываться не смеет. Хотя именно Йовичевич сделал так, что Кравченко указали на дверь посреди сезона. Именно Йовичевич навеял руководству мнение, что Сергей Кравченко – не тот, вокруг можно строить команду. Хорват не скрывает, что желает провести чистку после каденции Дмитрия Михайленко. И эта чистка началась с Сергея Кравченко.

А самое смешное, что Йовичевич и сам может ненадолго задержаться в клубе. Хорват не справляется со своими обязанностями и если не поднимет "Днепр-1" со дна турнирной таблицы в ближайших турах, то может получить билет в один конец. Хотя следу после себя Йовичевич в любом случае оставит: ведь он выдворил из команды Сергея Кравченко.

Вопрос в том, что это за след: отпечаток с четкими контурами, или хаотичная и неразборчивая мазня?