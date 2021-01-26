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Олимпик разорвал контракт с белорусским легионером
Ничем особенным не отметился
Кирилл Кириленка попрощался с донецким "
Кириленко присоединился к команде Игоря Климовского в июле 2020 года.
В первой части сезона 2020/2021 атакующий фланговый полузащитник принял участие в 2 официальных поединках за дончан. Результативными действиями не отметился.
Напомним, что в 2019-2020 годах Кирилл играл в львовских "Карпатах". 20-летний игрок имеет украинское происхождение, но был заигран за юношеские и молодежную сборную Беларуси.
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