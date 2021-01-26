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Минай присоединился к альянсу, в который входят Селтик и Вулверхэмптон
В этой организации страну может представлять только один клуб
Футбольный клуб " Минай" присоединился к Спортивному Инновационному Альянсу, сообщает официальный сайт клуба.
Что это такое? Это объединение, которое дает возможность сотрудничать, обмениваться идеями и синергией для определения, осуществления и поддержания устойчивого инновационного процесса в каждом из клубов.
Спортивный инновационный альянс - это партнерство 27 клубов, которые объединились с целью развития по 4 направлениям:
- Новейшие технологии: как получить необходимый опыт, как найти нужное решение, возможность получить лучшие цены для клубов Альянса,
- Спонсорство: как привлечь новых партнеров, как получить новые возможности и выйти на международный уровень,
- Сервис: как развивать маркетинг, мерчендайзинг, новые услуги на стадионах,
- События: как организовать топовые товарищеские матчи, интересные конференции и ивенты.
Стоит отметить, что в этой организации страну может представлять только один клуб. И такой чести в Украине удостоился именно "Минай"!
"Нам приятно, что наш клуб получил возможность быть в одной организации вместе с европейскими командами и представлять в Альянсе Украине. Мы всегда стремимся развиваться и приобретать новый опыт. Надеюсь, что благодаря такому сотрудничеству перед нами откроются новые возможности", - рассказал президент ФК "Минай" Валерий Пересоля.
Также среди участников Альянса являются такие известные клубы, как "Селтик" (Шотландия), "Реал Сосьедад" (Испания), "Вулверхэмптон" (Англия), "АЕК" (Греция), "Сент-Этьен" (Франция), "Пеньяроль" (Уругвай ), "Кальяри" (Италия) и другие.
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