Олимпик объявил еще одного спарринг-партнера на сборах в Турции

Донецкий "Олимпик" сыграет со львовским "Рухом" на сборах в Турции, сообщает официальный сайт клуба.

4 февраля команда Игоря Климовского проведет контрольный поединок. Встреча украинских команд пройдет на тренировочном поле СК "Титаник" в Анталии. Время начала поединка - 15:00 (14:00 по Киеву).

"Дончане" сыграли уже 3 товарищеских матча - 2 победы и 1 ничья. Следующая игра запланирована 30 января, с черногорским клубом "Будучност".

Напомним, что на зимний перерыв "Олимпик" ушли на 7-м месте в турнирной таблице Favbet Лиги, набрав 17 очков.