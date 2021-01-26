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Олимпик объявил еще одного спарринг-партнера на сборах в Турции
"Дончане" сыграют против украинского клуба
Донецкий "Олимпик" сыграет со львовским "Рухом" на сборах в Турции, сообщает официальный сайт клуба.
4 февраля команда Игоря Климовского проведет контрольный поединок. Встреча украинских команд пройдет на тренировочном поле СК "Титаник" в Анталии. Время начала поединка - 15:00 (14:00 по Киеву).
"Дончане" сыграли уже 3 товарищеских матча - 2 победы и 1 ничья. Следующая игра запланирована 30 января, с черногорским клубом "Будучност".
Напомним, что на зимний перерыв "Олимпик" ушли на 7-м месте в турнирной таблице Favbet Лиги, набрав 17 очков.
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