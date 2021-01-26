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Олимпик объявил еще одного спарринг-партнера на сборах в Турции

Премьер-лига
(1 голосов)

"Дончане" сыграют против украинского клуба

Олимпик объявил еще одного спарринг-партнера на сборах в Турции
Новина українською

Донецкий "Олимпик" сыграет со львовским "Рухом" на сборах в Турции, сообщает официальный сайт клуба.

4 февраля команда Игоря Климовского проведет контрольный поединок. Встреча украинских команд пройдет на тренировочном поле СК "Титаник" в Анталии. Время начала поединка - 15:00 (14:00 по Киеву).

"Дончане" сыграли уже 3 товарищеских матча - 2 победы и 1 ничья. Следующая игра запланирована 30 января, с черногорским клубом "Будучност".

Напомним, что на зимний перерыв "Олимпик" ушли на 7-м месте в турнирной таблице Favbet Лиги, набрав 17 очков.

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В статье: Олимпик (Донецк) Будучност (Подгорица) Рух (Львов)
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Источник:
Олимпик

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