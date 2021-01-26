Заря отдала в аренду трех игроков

Клуб Первой лиги "ВПК-Агро" арендовал у "Зари" трех игроков. Об этом рассказал наставник команды Сергей Соловьев.

Защитники Тимофей Сухарь и Максим Агапов, а также хавбек Дмитрий Поддубный отправились в новую команду до конца сезона.

"Что касается новичков, то мы подписали арендные соглашения с тремя игроками луганской "Зари". Это Тимофей Сухарь, Максим Агапов и Дмитрий Поддубный. Они будут у нас до лета", - приводит слова Соловьева официальный сайт ВПК-Агро.

Поддубный в нынешнем сезоне сыграл в двух матчах УПЛ, а Сухарь и Агапов выступали за молодежную команду.

"ВПК-Агро" в Первой лиге занимает 13-е место.