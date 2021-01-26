Александрия - ЦСКА 1948: видео онлайн трансляция

Для "горожан" это будет второй поединок на сборах в Турции. В первой встрече александрийцы обыграли "Македонию ГП" 4:1. Сегодня же будет поединок с шестой командой Болгарии - "ЦСКА 1948". Не нужно путать эту команду с "классическим" ЦСКА, который идёт в таблице выше и опережает ближайшего соперника "Александрии" на девять очков.

Заметим, что "ЦСКА 1948" помимо "Александрии" позже на сборах в Турции встретится с "Динамо" (4 февраля) и "Ингульцом" (5 февраля).

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Товарищеский матч

26 января. Турция. Начало в 16:00

ФК "Александрия" (Украина) - "ЦСКА 1948" (София, Болгария)