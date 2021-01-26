Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Александрия - ЦСКА 1948: видео онлайн трансляция
Подопечные Владимира Шарана сыграют с болгарами
Для "горожан" это будет второй поединок на сборах в Турции. В первой встрече александрийцы обыграли "Македонию ГП" 4:1. Сегодня же будет поединок с шестой командой Болгарии - "ЦСКА 1948". Не нужно путать эту команду с "классическим" ЦСКА, который идёт в таблице выше и опережает ближайшего соперника "Александрии" на девять очков.
Заметим, что "ЦСКА 1948" помимо "Александрии" позже на сборах в Турции встретится с "Динамо" (4 февраля) и "Ингульцом" (5 февраля).
Следить за игрой "Александрия" - "ЦСКА 1948" вы также можете в событийном онлайне на UA-Футбол
Товарищеский матч
26 января. Турция. Начало в 16:00
ФК "Александрия" (Украина) - "ЦСКА 1948" (София, Болгария)
Популярное сейчас
- Луческу сегодня должен встретиться с Игорем Суркисом - СМИ
- Возрождение Горняка-Спорт, обновления ВПК-Агро и Яруда. Трансферный центр украинского футбола. LIVE
- Цыганык: Луческу разочаровался в Супряге, зато теперь есть Ванат
- Шахтёр и Динамо завершили первые сборы. Таблица спаррингов клубов УПЛ
- Алина Буяльская: Глупо рассуждать, что все футболисты взяли девушек из одной пробирки
- Даша Савина радует поклонников соблазнительными фото в инстаграме. ФОТО