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Минай не смог доиграть свой первый турецкий спарринг из-за ливня - ВИДЕО
Команды отыграли лишь половину первого тайма
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Впрочем, нормально провести данный поединок не удалось. Команды отыграли только половину первого тайма, после судья отменил матч из-за ливня - мяч банально не катился по полю.
Тем не менее, команда продолжит тренировки в теплой Турции, несмотря на погоду.
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