Минай не смог доиграть свой первый турецкий спарринг из-за ливня - ВИДЕО

" Минай " начал свой турецкий сбор со спарринга с клубом из Косова "Арберией".

Впрочем, нормально провести данный поединок не удалось. Команды отыграли только половину первого тайма, после судья отменил матч из-за ливня - мяч банально не катился по полю.

Тем не менее, команда продолжит тренировки в теплой Турции, несмотря на погоду.