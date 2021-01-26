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Минай не смог доиграть свой первый турецкий спарринг из-за ливня - ВИДЕО

Премьер-лига
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Команды отыграли лишь половину первого тайма

Минай не смог доиграть свой первый турецкий спарринг из-за ливня - ВИДЕО
Новина українською

"Минай" начал свой турецкий сбор со спарринга с клубом из Косова "Арберией".

Впрочем, нормально провести данный поединок не удалось. Команды отыграли только половину первого тайма, после судья отменил матч из-за ливня - мяч банально не катился по полю.

Тем не менее, команда продолжит тренировки в теплой Турции, несмотря на погоду.

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В статье: ФК Минай
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