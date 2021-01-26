Кобин: Если Кополовец в Минае будет выигрывать конкуренцию, то какие могут быть вопросы

Главный тренер " Миная " Василий Кобин высказал свое отношение к решению 36-летнего спортивного директора клуба Михаила Кополовца, который активно работает с командой на сборах, возобновить карьеру игрока.

"Я нормально к этому отношусь. Если человек отвечает требованиям Премьер-Лиги и выигрывает конкуренцию в команде, то какие могут быть вопросы?! Я только за.

Человеку 37 лет. Это дорогого стоит. Во-первых, это характер. И амбиции человека сами за себя говорят. Но я не перестаю повторять, что только футбольное поле может показать, кто на что будет претендовать", - подытожил Кобин.