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Кобин: Если Кополовец в Минае будет выигрывать конкуренцию, то какие могут быть вопросы

Премьер-лига
(1 голосов)

Спортдир Миная готовится возобновить карьеру игрока

Кобин: Если Кополовец в Минае будет выигрывать конкуренцию, то какие могут быть вопросы
Новина українською

Главный тренер "Миная" Василий Кобин высказал свое отношение к решению 36-летнего спортивного директора клуба Михаила Кополовца, который активно работает с командой на сборах, возобновить карьеру игрока.

"Я нормально к этому отношусь. Если человек отвечает требованиям Премьер-Лиги и выигрывает конкуренцию в команде, то какие могут быть вопросы?! Я только за.

Человеку 37 лет. Это дорогого стоит. Во-первых, это характер. И амбиции человека сами за себя говорят. Но я не перестаю повторять, что только футбольное поле может показать, кто на что будет претендовать", - подытожил Кобин.

Напомним, что последний раз на поле Кополовец выходил в составе "Миная" в августе 2020 года в Первой лиге.

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В статье: Василий Кобин Михаил Кополовец ФК Минай
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Источник:
ТК Футбол

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