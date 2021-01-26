Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Кобин: Если Кополовец в Минае будет выигрывать конкуренцию, то какие могут быть вопросы
Спортдир Миная готовится возобновить карьеру игрока
Главный тренер "
"Я нормально к этому отношусь. Если человек отвечает требованиям Премьер-Лиги и выигрывает конкуренцию в команде, то какие могут быть вопросы?! Я только за.
Человеку 37 лет. Это дорогого стоит. Во-первых, это характер. И амбиции человека сами за себя говорят. Но я не перестаю повторять, что только футбольное поле может показать, кто на что будет претендовать", - подытожил Кобин.
Напомним, что последний раз на поле Кополовец выходил в составе "Миная" в августе 2020 года в Первой лиге.
Популярное сейчас
- Игорь Суркис рассказал, кому пришла идея пригласить в Динамо Луческу
- Боец. Лучкевич радикально высказался о завершении контракта с Александрией
- Цыганык: Луческу разочаровался в Супряге, зато теперь есть Ванат
- Шахтёр и Динамо завершили первые сборы. Таблица спаррингов клубов УПЛ
- Лысый Златан! Ибрагимович опубликовал фото с обритой головой. ФОТО
- Новая звезда ТВ? Ведущая клубного канала Шахтера эффектно смотрится и в кадре, и на пляже. ФОТО