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Луческу забраковал португальца. Журналисты в ВР словили интересную переписку Григория Суркиса
В Верховной Раде решаются важные дела. И динамовские в том числе
Брат президента "
В нем неизвестный абонент пишет Суркису-старшему следующее:
"Только что говорил с Луческу по Рикарду Алвишу, он категорически против даже просмотра этого игрока. Он ему [закрытое пальцем, вероятно "не"] нравится", – сказано в сообщении.
Точно определить, что же это за Рикарду Алвеш установить не удается. Скорее всего, в сообщении сделана ошибка в инициалах игрока.
Согласно данным Transfermarkt есть три действующих игрока, которых зовут Рикарду Алвеш.
27-летний атакующий хавбек со статусом свободного агента, который ранее выступал за "Беленсенеш", "Портимоненсе", "Рапид" Бухарест, "Олимпию" и "Оренбург".
29-летний центральный защитник из португальской "Тонделы" - ранее играл за "Маритиму", "Конкордию", "Астру" и "Лейшоэш".
Также есть 21-летний свободный агент (и также атакующий хав), который выступал за "Лулетано", "Дигенис Морфу" и "Фаренсе".
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