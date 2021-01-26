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Луческу забраковал португальца. Журналисты в ВР словили интересную переписку Григория Суркиса

Премьер-лига
(1 голосов)

В Верховной Раде решаются важные дела. И динамовские в том числе

Луческу забраковал португальца. Журналисты в ВР словили интересную переписку Григория Суркиса
Новина українською

Брат президента "Динамо" Игоря Суркиса Григорий во время заседания в Верховной Раде получил сообщение, которое напрямую касается трансферной политики клуба.

В нем неизвестный абонент пишет Суркису-старшему следующее:

"Только что говорил с Луческу по Рикарду Алвишу, он категорически против даже просмотра этого игрока. Он ему [закрытое пальцем, вероятно "не"] нравится", – сказано в сообщении.

Точно определить, что же это за Рикарду Алвеш установить не удается. Скорее всего, в сообщении сделана ошибка в инициалах игрока.

Согласно данным Transfermarkt есть три действующих игрока, которых зовут Рикарду Алвеш.

27-летний атакующий хавбек со статусом свободного агента, который ранее выступал за "Беленсенеш", "Портимоненсе", "Рапид" Бухарест, "Олимпию" и "Оренбург".

29-летний центральный защитник из португальской "Тонделы" - ранее играл за "Маритиму", "Конкордию", "Астру" и "Лейшоэш".

Также есть 21-летний свободный агент (и также атакующий хав), который выступал за "Лулетано", "Дигенис Морфу" и "Фаренсе".

Луческу забраковал португальца. Журналисты в ВР словили интересную переписку Григория Суркиса - изображение 1
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В статье: Мирча Луческу Григорий Суркис Динамо (Киев)
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Источник:
Апостроф

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Комментарии (2)
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ascent (Луксор)
26.01.2021 в 17:23
А что у нас уже можно разглашать чужую переписку без согласия человека?
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rjhxb61@ukr.net (киев)
26.01.2021 в 17:12
Чув звін, та не знаю, де він. (с)
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