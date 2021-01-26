Луческу забраковал португальца. Журналисты в ВР словили интересную переписку Григория Суркиса

Брат президента " Динамо " Игоря Суркиса Григорий во время заседания в Верховной Раде получил сообщение, которое напрямую касается трансферной политики клуба.

В нем неизвестный абонент пишет Суркису-старшему следующее:

"Только что говорил с Луческу по Рикарду Алвишу, он категорически против даже просмотра этого игрока. Он ему [закрытое пальцем, вероятно "не"] нравится", – сказано в сообщении.

Точно определить, что же это за Рикарду Алвеш установить не удается. Скорее всего, в сообщении сделана ошибка в инициалах игрока.

Согласно данным Transfermarkt есть три действующих игрока, которых зовут Рикарду Алвеш.

27-летний атакующий хавбек со статусом свободного агента, который ранее выступал за "Беленсенеш", "Портимоненсе", "Рапид" Бухарест, "Олимпию" и "Оренбург".

29-летний центральный защитник из португальской "Тонделы" - ранее играл за "Маритиму", "Конкордию", "Астру" и "Лейшоэш".

Также есть 21-летний свободный агент (и также атакующий хав), который выступал за "Лулетано", "Дигенис Морфу" и "Фаренсе".