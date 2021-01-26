  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Идеальный штрафной. ВИДЕО, как Виктор Корниенко забил за Шахтер в матче с Силексом
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Идеальный штрафной. ВИДЕО, как Виктор Корниенко забил за Шахтер в матче с Силексом

Премьер-лига
(1 голосов)

Левый защитник претендует на роль исполнителя стандартов

Идеальный штрафной. ВИДЕО, как Виктор Корниенко забил за Шахтер в матче с Силексом
Новина українською

В вторник, 26 января донецкий "Шахтер" сыграл последний матч на первых сборах в Турции - соперником команды Каштру был клуб из Северной Македонии "Силекс". Проиграв первый тайм, горняки активизировались после перерыва и довольно быстро не только отыгрались, но и вышли вперед. Второй гол "Шахтера" в поединке забил Виктор Корниенко, который здорово пробил штрафной. Мяч по идеальной траектории влетел в верхний угол! "Шахтер" в итоге победил 4:1.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Шахтер (Донецк) Виктор Корниенко
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...