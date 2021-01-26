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Идеальный штрафной. ВИДЕО, как Виктор Корниенко забил за Шахтер в матче с Силексом
Левый защитник претендует на роль исполнителя стандартов
В вторник, 26 января донецкий "Шахтер" сыграл последний матч на первых сборах в Турции - соперником команды Каштру был клуб из Северной Македонии "Силекс". Проиграв первый тайм, горняки активизировались после перерыва и довольно быстро не только отыгрались, но и вышли вперед. Второй гол "Шахтера" в поединке забил Виктор Корниенко, который здорово пробил штрафной. Мяч по идеальной траектории влетел в верхний угол! "Шахтер" в итоге победил 4:1.
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