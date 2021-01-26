Судаков: Пока молодой, хочется доказать, так что работаешь в два раза больше, чем остальные

Полузащитник " Шахтера " Георгий Судаков рассказал о дебютном сборе с первой командой и победе в спарринге над "Силексом" (4:1).

– Второй тайм получился очень удачным: уступая 0:1, забили четырежды. Как тебе результат и в целом поединок?

– Главное – не положительный результат, а наша игра, ведь мы сейчас работаем на сборах. Никакая тренировка не заменит матч, вне зависимости от соперника. Самое важное – построение нашей игры и выполнение всех требований тренера. Мы много работаем над прессингом, контролем мяча, завершением. Переносить то, что тренируем, на футбольное поле – главная задача.

– Насколько далеки от оптимальной физической формы?

– Это только первый сбор – 50 процентов. После второго можно будет сказать, что набрали оптимальные кондиции.

– Как играется при такой погоде?

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– Немного неприятно, если против ветра, но во втором тайме получилось так, что мы играли по ветру. Кажется, сопернику было тяжелее. А вообще, у футбола нет погоды, потому неважно: хоть по снегу, хоть под солнцем.

– Насколько отличаются сборы в первой команде и молодежке?

– На сборах с такой интенсивностью я еще не был. Думаю, этим прежде всего и отличается первая команда от дублирующих составов. Возможно, тренировки и короткие, без бегов, но сам процесс такой, что не успеваешь даже подумать об отдыхе. Концентрация всегда максимальна, нужно отдавать себя полностью. Плюс это мой первый сбор – все когда-то через такое проходили. Молодой, хочется доказать, так что работаешь в два раза больше, чем остальные.