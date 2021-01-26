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Корниенко: Отрабатываю штрафные. В игре была возможность - подошел, ударил и забил
Получилось действительно красиво
Защитник "
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– Да. Я стараюсь отрабатывать штрафные удары. В игре была такая возможность: подошел, ударил и забил.
– С "Лехом" и "Лудогорцем" были ничьи, а "Силекс" удалось победить крупно. Соперник слабее предыдущих?
– Не сказал бы так. Просто эта команда играет в более открытый футбол и прессинговала. За счет этого нам удалось проводить быстрые контратаки и победить.
– Первый зимний сбор завершился: были большие нагрузки, ежедневные двухразовые тренировки. Что скажешь о физическом состоянии?
– Уже чуть полегче. Чувствуется, что набираем форму. Но впереди еще второй сбор для полной подготовки.
– Несколько дней ты занимался индивидуально. Как сейчас самочувствие?
– Чуть побаливает, но много пропускать не хочу – я и так долго отсутствовал из-за травмы. Есть пару дней. Думаю, отдохнем, и уже ничего не будет болеть. В принципе, все нормально.
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