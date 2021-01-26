Корниенко: Отрабатываю штрафные. В игре была возможность - подошел, ударил и забил

Защитник " Шахтера " Виктор Корниенко рассказал о контрольном матче с "Силексом" (4:1) и своем голе со штрафного.

– Отличный гол со штрафного – отработанный на тренировках момент?

– Да. Я стараюсь отрабатывать штрафные удары. В игре была такая возможность: подошел, ударил и забил.

– С "Лехом" и "Лудогорцем" были ничьи, а "Силекс" удалось победить крупно. Соперник слабее предыдущих?

– Не сказал бы так. Просто эта команда играет в более открытый футбол и прессинговала. За счет этого нам удалось проводить быстрые контратаки и победить.

– Первый зимний сбор завершился: были большие нагрузки, ежедневные двухразовые тренировки. Что скажешь о физическом состоянии?

– Уже чуть полегче. Чувствуется, что набираем форму. Но впереди еще второй сбор для полной подготовки.

– Несколько дней ты занимался индивидуально. Как сейчас самочувствие?

– Чуть побаливает, но много пропускать не хочу – я и так долго отсутствовал из-за травмы. Есть пару дней. Думаю, отдохнем, и уже ничего не будет болеть. В принципе, все нормально.