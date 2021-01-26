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Динамо и Шахтер стартуют 13 февраля в одно время. УПЛ утвердила календарь первых весенних туров

Премьер-лига
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Лига утвердила даты и время начала матчей 14, 15 и 16 туров

Динамо и Шахтер стартуют 13 февраля в одно время. УПЛ утвердила календарь первых весенних туров
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Дирекция Премьер-Лиги утвердила даты проведения и время начала матчей 14, 15 и 16 туров УПЛ сезона 2020/21.

14-й тур

13 февраля (суббота)

14.00 "Минай" – "Львов"

14.00 "Заря" – "Десна"

17.00 "Колос" — "Шахтер"

17.00 "Динамо" — "Олимпик"

14 февраля (воскресенье)

14.00 "Мариуполь" — "Александрия"

17.00 "Рух" — "Ворскла"

17.00 "Днепр-1" — "Ингулец"

15-й тур

19 февраля (пятница)

19.00 "Олимпик" — "Днепр-1"

20 февраля (суббота)

14.00 "Мариуполь" — "Заря"

17.00 "Александрия" — "Минай"

19.30 "Львов" — "Колос"

21 февраля (воскресенье)

14.00 "Ингулец" — "Ворскла"

17.00 "Шахтер" — "Рух"

19.30 "Десна" — "Динамо"

16-й тур

26 февраля (пятница)

19.00 "Десна" — "Ингулец"

27 февраля (суббота)

14.00 "Мариуполь" — "Днепр-1"

17.00 "Ворскла" — "Александрия"

19.30 "Колос" — "Рух"

28 февраля (воскресенье)

14.00 "Минай" — "Олимпик"

17.00 "Шахтер" — "Заря"

19.30 "Львов" — "Динамо"

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В статье: ФК Мариуполь Ворскла (Полтава) Заря (Луганск) ФК Львов Олимпик (Донецк) Десна (Чернигов) Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) ФК Александрия Рух (Львов) Ингулец (Петрово) Колос (Ковалевка) ФК Минай СК Днепр-1
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