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Динамо и Шахтер стартуют 13 февраля в одно время. УПЛ утвердила календарь первых весенних туров
Лига утвердила даты и время начала матчей 14, 15 и 16 туров
Дирекция
14-й тур
13 февраля (суббота)
14.00 "Минай" – "Львов"
14.00 "Заря" – "Десна"
17.00 "Колос" — "Шахтер"
17.00 "Динамо" — "Олимпик"
14 февраля (воскресенье)
14.00 "Мариуполь" — "Александрия"
17.00 "Рух" — "Ворскла"
17.00 "Днепр-1" — "Ингулец"
15-й тур
19 февраля (пятница)
19.00 "Олимпик" — "Днепр-1"
20 февраля (суббота)
14.00 "Мариуполь" — "Заря"
17.00 "Александрия" — "Минай"
19.30 "Львов" — "Колос"
21 февраля (воскресенье)
14.00 "Ингулец" — "Ворскла"
17.00 "Шахтер" — "Рух"
19.30 "Десна" — "Динамо"
16-й тур
26 февраля (пятница)
19.00 "Десна" — "Ингулец"
27 февраля (суббота)
14.00 "Мариуполь" — "Днепр-1"
17.00 "Ворскла" — "Александрия"
19.30 "Колос" — "Рух"
28 февраля (воскресенье)
14.00 "Минай" — "Олимпик"
17.00 "Шахтер" — "Заря"
19.30 "Львов" — "Динамо"
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