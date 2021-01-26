  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. При переменной погоде. Заря расписала ничью с лидером чемпионата Северной Македонии
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

При переменной погоде. Заря расписала ничью с лидером чемпионата Северной Македонии

Премьер-лига
(1 голосов)

Иногда команды больше боролись с погодными условиями, а не друг с другом

При переменной погоде. Заря расписала ничью с лидером чемпионата Северной Македонии
Новина українською

Во вторник 26 января "Заря" провела свой очередной спарринг на сборах в Турции. Соперником луганчан стала северомакедонская "Шкендия", которая на данный момент лидирует в чемпионате своей страны.

Пока команды разыгрывались, "Шкендия" провела быстрый гол уже на 13-й минуте. После привоза луганчан в центре поля, форвард македонцев убежал на рандеву с Василем и пробил не сближаясь с вратарем.

Впрочем, "Заря" отыгралась еще в первом тайме – на 28-й дальним ударом забил Хомченовский.

В перерыве поединка кардинально испортилась погода – пошел мелкий моросящий дождь с сильным порывистым ветром. Ожидать какого-либо конструктива при такой погоде от команд не приходилось и хорошо, что матч вообще был доигран.

1:1 - вполне боевая ничья при переменной погоде.

Заря – Шкендия 1:1

Голы: Хомченовский (28) – (13)

"Заря": Никола Василь, Виталий Вернидуб, Джоель Абу Ханна, Дмитрий Иванисеня (Артём Мильченко, 88), Денис Фаворов, Егор Назарина (Максим Казаков, 88), Владислав Емец (Андрейс Цыганикс, 30), Владислав Кочергин (Сергей Демченко, 88), Дмитрий Хомченовский (Максим Лунёв, 70), Владислав Кабаев (Данил Алефиренко, 75), Аллахъяр Сайядманеш (Александр Гладкий, 61).

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Заря (Луганск) Шкендия (Тетово)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...