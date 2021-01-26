При переменной погоде. Заря расписала ничью с лидером чемпионата Северной Македонии

Во вторник 26 января " Заря " провела свой очередной спарринг на сборах в Турции. Соперником луганчан стала северомакедонская "Шкендия", которая на данный момент лидирует в чемпионате своей страны.

Пока команды разыгрывались, "Шкендия" провела быстрый гол уже на 13-й минуте. После привоза луганчан в центре поля, форвард македонцев убежал на рандеву с Василем и пробил не сближаясь с вратарем.

Впрочем, "Заря" отыгралась еще в первом тайме – на 28-й дальним ударом забил Хомченовский.

В перерыве поединка кардинально испортилась погода – пошел мелкий моросящий дождь с сильным порывистым ветром. Ожидать какого-либо конструктива при такой погоде от команд не приходилось и хорошо, что матч вообще был доигран.

1:1 - вполне боевая ничья при переменной погоде.

Заря – Шкендия 1:1

Голы: Хомченовский (28) – (13)

"Заря": Никола Василь, Виталий Вернидуб, Джоель Абу Ханна, Дмитрий Иванисеня (Артём Мильченко, 88), Денис Фаворов, Егор Назарина (Максим Казаков, 88), Владислав Емец (Андрейс Цыганикс, 30), Владислав Кочергин (Сергей Демченко, 88), Дмитрий Хомченовский (Максим Лунёв, 70), Владислав Кабаев (Данил Алефиренко, 75), Аллахъяр Сайядманеш (Александр Гладкий, 61).