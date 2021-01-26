Суркис рассказал, при каких условиях он будет готов продать Динамо

Президент " Динамо " Игорь Суркис рассказал о том, кому и при каких обстоятельствах он мог бы продать клуб.

"Что может меня заставить уйти с поста президента "Динамо"? Вот если вы сейчас скажете, что захотите поруководить и возьмете на себя финансовую составляющую. А если вы скажете, что просто хотите поруководить, наверное, я не уйду.

Если у вас есть смелость поруководить за свои деньги, значит, вы будете ответственно к этому относиться. А просто поруководить, болтать языком и развалить... Пока я живой, я развалить "Динамо" не дам.

Готов ли я продать "Динамо"? Если я буду понимать, что человек, который купит "Динамо", сделает не так, как сделал Курченко для "Металлиста", – я готов", – сказал Суркис.