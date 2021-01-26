Шахтер, Ливерпуль и Манчестер Сити претендуют на 17-летнего форварда Флуминенсе

17-летний форвард "Флуминенсе" Кайки в ближайшее время может сменить клубную прописку, сообщает UOL.

Парень заинтересовал несколько европейских клубов, в том числе и донецкий " Шахтер ".

Источник сообщает, что две недели назад для переговоров по Кайки прилетал глава селекционного департамента горняков Жозе Боту.

Ранее также была информация, что "Шахтер" уже сделал предложение по нападающему.

Кроме "Шахтера" на парня обратили внимание и английские гранды, среди которых "Ливерпуль" и "Манчестер Сити".

Отмечается, что форвард также хочет попробовать свои силы в Европе, однако перебраться за границу сможет лишь по достижению совершеннолетия (11 июня).

Отметим, что Кайки – лучший бомбардир чемпионата Бразилии U-17 в 2020 году. Провел два матча за сборную Бразилии U-16.