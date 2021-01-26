  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Шахтер, Ливерпуль и Манчестер Сити претендуют на 17-летнего форварда Флуминенсе
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Шахтер, Ливерпуль и Манчестер Сити претендуют на 17-летнего форварда Флуминенсе

Премьер-лига
(1 голосов)

Горняки уже вступили в переговоры

Шахтер, Ливерпуль и Манчестер Сити претендуют на 17-летнего форварда Флуминенсе
Новина українською

17-летний форвард "Флуминенсе" Кайки в ближайшее время может сменить клубную прописку, сообщает UOL.

Парень заинтересовал несколько европейских клубов, в том числе и донецкий "Шахтер".

Источник сообщает, что две недели назад для переговоров по Кайки прилетал глава селекционного департамента горняков Жозе Боту.

Ранее также была информация, что "Шахтер" уже сделал предложение по нападающему.

Кроме "Шахтера" на парня обратили внимание и английские гранды, среди которых "Ливерпуль" и "Манчестер Сити".

Отмечается, что форвард также хочет попробовать свои силы в Европе, однако перебраться за границу сможет лишь по достижению совершеннолетия (11 июня).

Отметим, что Кайки – лучший бомбардир чемпионата Бразилии U-17 в 2020 году. Провел два матча за сборную Бразилии U-16.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Шахтер (Донецк) Ливерпуль Манчестер Сити Флуминенсе (Рио-де- Жанейро) Кайки
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Dimka26 (Чернигов)
26.01.2021 в 22:11
Ман Сити и Ливеру этот ноунейм не особо интересен. Большие деньги платить не будут и у Шахтера больше шансов его подписать
Ответить
0
0
avatar
ascent (Луксор)
26.01.2021 в 20:57
Сильные конкуренты
Ответить
+1
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...