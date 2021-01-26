Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Шахтер, Ливерпуль и Манчестер Сити претендуют на 17-летнего форварда Флуминенсе
Горняки уже вступили в переговоры
17-летний форвард "Флуминенсе" Кайки в ближайшее время может сменить клубную прописку, сообщает UOL.
Парень заинтересовал несколько европейских клубов, в том числе и донецкий "
Источник сообщает, что две недели назад для переговоров по Кайки прилетал глава селекционного департамента горняков Жозе Боту.
Ранее также была информация, что
Кроме "Шахтера" на парня обратили внимание и английские гранды, среди которых "Ливерпуль" и "Манчестер Сити".
Отмечается, что форвард также хочет попробовать свои силы в Европе, однако перебраться за границу сможет лишь по достижению совершеннолетия (11 июня).
Отметим, что Кайки – лучший бомбардир чемпионата Бразилии U-17 в 2020 году. Провел два матча за сборную Бразилии U-16.
Популярное сейчас
- Луческу забраковал португальца. Журналисты в ВР словили интересную переписку Григория Суркиса
- Игорь Суркис рассказал, кому пришла идея пригласить в Динамо Луческу
- Цыганык: Луческу разочаровался в Супряге, зато теперь есть Ванат
- Умер старший брат президента Шахтера Рината Ахметова
- Новая звезда ТВ? Ведущая клубного канала Шахтера эффектно смотрится и в кадре, и на пляже. ФОТО
- Алина Буяльская: Глупо рассуждать, что все футболисты взяли девушек из одной пробирки