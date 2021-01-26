Львов объявил о подписании экс-хавбека Александрии

ФК "Львов" объявил о подписании контракта с 31-летним опорным полузащитником Александром Довгим.

Стороны заключили контракт до июня 2022 года.

Довгий уже прошел вместе со "Львовом" сборы в Закарпатье, а сейчас проходит с командой турецкий этап подготовки.

Отметим, что предыдущим клубом игрока была "Александрия" , за которую в текущем сезоне УПЛ футболист сыграл 7 поединков, в которых забил 1 гол.

Также ранее хавбек выступал в таких клубах как, "Динамо"-2(Киев), "ЦСКА"(Киев), "Волынь", "Ильичевец", "Металлист", "Ворскла" и Сталь"(Каменское).