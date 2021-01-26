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Львов объявил о подписании экс-хавбека Александрии

Премьер-лига
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Алексей Довгий официально пополнил ряды сине-золотых львов

Львов объявил о подписании экс-хавбека Александрии
Новина українською

ФК "Львов" объявил о подписании контракта с 31-летним опорным полузащитником Александром Довгим.

Стороны заключили контракт до июня 2022 года.

Довгий уже прошел вместе со "Львовом" сборы в Закарпатье, а сейчас проходит с командой турецкий этап подготовки.

Отметим, что предыдущим клубом игрока была "Александрия", за которую в текущем сезоне УПЛ футболист сыграл 7 поединков, в которых забил 1 гол.

Также ранее хавбек выступал в таких клубах как, "Динамо"-2(Киев), "ЦСКА"(Киев), "Волынь", "Ильичевец", "Металлист", "Ворскла" и Сталь"(Каменское).

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В статье: ФК Львов Александр Довгий
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Источник:
ФК Львов

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