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Львов объявил о подписании экс-хавбека Александрии
Алексей Довгий официально пополнил ряды сине-золотых львов
Стороны заключили контракт до июня 2022 года.
Довгий уже прошел вместе со "Львовом" сборы в Закарпатье, а сейчас проходит с командой турецкий этап подготовки.
Отметим, что
Также ранее хавбек выступал в таких клубах как, "Динамо"-2(Киев), "ЦСКА"(Киев), "Волынь", "Ильичевец", "Металлист", "Ворскла" и Сталь"(Каменское).
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