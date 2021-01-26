Суркис: Есть выражение: "Сам бы себя поцеловал в одно место". Так вот Блохин – такой же

Президент " Динамо " Игорь Суркис рассказал о своих особенных взаимоотношениях с экс-тренером киевлян Олегом Блохиным.

"Блохин – кумир юности. Забивал такие мячи. Он для меня таким, наверное, и останется. Но у него такой характер. Он если бы мог себя поцеловать, он бы поцеловал. Есть такое выражение: "Сам бы себя поцеловал в одно место". Так вот, Олег Блохин – такой же. Но я к нему отношусь с огромным уважением.

Он добился того, что впервые в истории сборная вышла в финальную часть чемпионата мира по футболу. Какая разница, как он этого добился? Это праздник был. Все люди были на Майдане.

Когда его мой брат представлял в качестве главного тренера сборной, Блохин сказал: "Мы выйдем с первого места". Я тогда на задней парте сидел. Помню, подумал: "Он с ума сошел, блин?" Он вышел с первого места. Он попал на чемпионат мира. Он мог и Италию обыграть – просто не сложилось. Да, он добился многого.

После ухода Семина в 2012-м надо было назначать главного тренера. Я встретился с Олегом Владимировичем у себя дома. Он был тренером сборной. Говорю: "Есть такое предложение. Если не вы, то кто, Олег Владимирович?"

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Он мне говорит: "Это моя мечта. Все прошли этот путь, и я хочу его пройти". – "Ну вы же понимаете: нужен результат". Мы все проговорили, и он побежал в Федерацию футбола. Думаю, даже помчался. Он там, наверное, тоже многим надоел – у него непростой характер. Его легко отпустили.

На Олега Владимировича было потрачено огромное количество денег. Ни у кого из тренеров не было такой мощной трансферной кампании, влития в команду игроков, которых он хотел. И начал он прекрасно. Если вы помните, турнир четырех мы выиграли. И вроде бы все шло по плану.

А потом был несчастный случай. Не буду ничего говорить об этом. Может, у него бы и получилось. Но то, что с ним случилось. Вы знаете, что мы сразу помогли: вытащили его (в 2012 году у Блохина был диагностирован тромбоз левой сонной артерии, он перенес операцию – прим.).

Но когда команда дошла до четвертого места в чемпионате Украине… Он может на меня обижаться, но надо обижаться только на самого себя: если ты берешься, ты должен понимать, что "Динамо" не может занимать четвертое место. Можно проиграть чемпионат один, второй, третий, четвертый, пятый. Но люди видят борьбу", – сказал Суркис.