Селезнев: Сколько было выпито за карьеру - люди столько борща не съели

Украинский форвард " Колоса " Евгений Селезнев рассказал о своих взаимоотношениях с алкоголем.

"Сколько было выпито за карьеру? Люди столько борща, наверное, не съели. На самом деле, это очень плохо и я не хвастаюсь этим. В молодости были дурость, глупость, я прошел через это все. Не хочу, чтобы другие допускали подобное.

Никто же не говорит совсем не пить. Можно бокал вина, бокал пива. И я могу себе это позволить, не отрицаю. Не говорю, что я ангел.

Конечно, если тебе позволяет здоровье, то хоть на голове стой. Если это не мешает", – сказал Селезнев.