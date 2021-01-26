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Селезнев: Сколько было выпито за карьеру - люди столько борща не съели
Но он этим не хвастается
Украинский форвард "
"Сколько было выпито за карьеру? Люди столько борща, наверное, не съели. На самом деле, это очень плохо и я не хвастаюсь этим. В молодости были дурость, глупость, я прошел через это все. Не хочу, чтобы другие допускали подобное.
Никто же не говорит совсем не пить. Можно бокал вина, бокал пива. И я могу себе это позволить, не отрицаю. Не говорю, что я ангел.
Конечно, если тебе позволяет здоровье, то хоть на голове стой. Если это не мешает", – сказал Селезнев.
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