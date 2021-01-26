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Селезнев: Сколько было выпито за карьеру - люди столько борща не съели

Премьер-лига
(1 голосов)

Но он этим не хвастается

Селезнев: Сколько было выпито за карьеру - люди столько борща не съели
Новина українською

Украинский форвард "Колоса" Евгений Селезнев рассказал о своих взаимоотношениях с алкоголем.

"Сколько было выпито за карьеру? Люди столько борща, наверное, не съели. На самом деле, это очень плохо и я не хвастаюсь этим. В молодости были дурость, глупость, я прошел через это все. Не хочу, чтобы другие допускали подобное.

Никто же не говорит совсем не пить. Можно бокал вина, бокал пива. И я могу себе это позволить, не отрицаю. Не говорю, что я ангел.

Конечно, если тебе позволяет здоровье, то хоть на голове стой. Если это не мешает", – сказал Селезнев.

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В статье: Евгений Селезне Колос (Ковалевка)
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Источник:
ОТДУШИВДУШУ

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Комментарии (4)
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Alex7Chapman (Кропивницький)
26.01.2021 в 22:01
воно й по ньому видно: "Скільки було випито за кар'єру - люди стільки борщу не з'їли що селезнень алкоголем усі мізки вимив й братається з ракіцьким
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+1
0
vgolovan (полтава)
26.01.2021 в 21:52
один идиот рассказал другой идиот написал
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+1
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vgolovan (полтава)
26.01.2021 в 21:52
зачем писать то об этом наверное что бы молодое поколение брало пример
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+1
0
Запорізьке Торпедо (zp)
26.01.2021 в 21:46
откровения петухова, том первый
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0
-2


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