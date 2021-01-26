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Минай подписал экс-защитника Динамо

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Минай подписал экс-защитника Динамо
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"Минай" объявил о подписании контракта с 24-летним защитником Даниилом Карасем.

Футболист уже находится в Турции, где готовится к возобновлению сезона со своей новой командой.

Карась по позиции правый защитник, хотя может сыграть и центрального.

Футбольную карьеру игрок начинал в составе юношеской команды "Днепра". В 2016-м году перешел в киевское "Динамо", где играл в молодежном составе.

В 2018 году играл в аренде в киевском "Арсенале", с которым дебютировал в УПЛ. Последний сезон провел в Первой лиге - в "Горняке-Спорт".

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В статье: ФК Минай Даниил Карась
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Источник:
ФК Минай

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