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Минай подписал экс-защитника Динамо
Закарпатцы продолжают усиливаться
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Футболист уже находится в Турции, где готовится к возобновлению сезона со своей новой командой.
Карась по позиции правый защитник, хотя может сыграть и центрального.
Футбольную карьеру игрок начинал в составе юношеской команды "Днепра". В 2016-м году перешел в киевское "Динамо", где играл в молодежном составе.
В 2018 году играл в аренде в киевском "Арсенале", с которым дебютировал в УПЛ. Последний сезон провел в Первой лиге - в "Горняке-Спорт".
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