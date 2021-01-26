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Минай февральские домашние матчи УПЛ проведёт в Киеве на стадионе Банникова

Премьер-лига
(1 голосов)

Подогрев на стадионе в Ужгороде есть, но его как бы нет

Минай февральские домашние матчи УПЛ проведёт в Киеве на стадионе Банникова
Новина українською

"Минай" проведет февральские домашние матчи в Киеве на стадионе Банникова. Об этом сообщил шеф-продюсер каналов "Футбол" Иван Гресько.

"Минай" не сможет в феврале играть на домашнем поле. Стадион в Ужгороде не гарантирует клубу из пригорода такую ​​возможность. Почему? Прямого ответа нет.

Но про ужгородское поле говорят так: "Подогрев есть. Но не работает". В поисках решения проблемы "Минай" бросил взгляд в сторону столицы. И в качестве домашнего поля выбрал тренировочный центр имени Банникова.

В период коронакризиса и без права болельщикам быть на трибунах, телетранслятор пойдет на уступки и организует трансляцию из комплекса, который не приспособлен для показа матчей УПЛ. Будем считать это форс-мажором. А также очередной (которая не вернется) инвестицией каналов "Футбол" в развитие УПЛ.

Иначе "Минаю" в феврале просто негде играть", – сказал Гресько.

Напомним, что в феврале в УПЛ "Минай" сыграет три матча – со "Львовом" и "Олимпиком" дома, и с "Александрией" – на выезде.

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В статье: НТК им Банникова ФК Минай Иван Гресько
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Комментарии (5)
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Zapp Brannigan (Київ)
27.01.2021 в 00:10
Міля довольний мабуть - після гри можна буде в Арену заскочити, Курвуазьє бахнути))
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енгельс гассанович (Тернопіль)
26.01.2021 в 22:59
А для чого виходили в прем'єр лігу, якщо грати не мають де?
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0
0
Весела Дача (Кривий Ріг)
26.01.2021 в 22:46
А шо у контрабандиста нэма лавэ на подогрев, ох и барыга.
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Cannabis Sativa (Луцк)
26.01.2021 в 22:43
Как интересно получается... Я всегда задавался вопросом: Почему во всех Топ-20, а то и Топ-30 европейских лиг столица в Высшем дивизионе (кроме немецкого Бонна) представлена несколькими командами, а в Украине из столицы в УПЛ только одна? Так вот он ответ: по факту сейчас в Киеве безліч команд: Динамо (Киев), Шахтер (Киев), Олимпик (Киев), Десна (Киев), Оболонь (Киев, правда в Первой лиге). Теперь ещё и Минай (Киев) появился
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+1
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енгельс гассанович (Тернопіль)
26.01.2021 в 23:01
На підході ще Верес (Київ) і Агробізнес (Київ)))
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