Минай февральские домашние матчи УПЛ проведёт в Киеве на стадионе Банникова

" Минай " проведет февральские домашние матчи в Киеве на стадионе Банникова. Об этом сообщил шеф-продюсер каналов "Футбол" Иван Гресько.

"Минай" не сможет в феврале играть на домашнем поле. Стадион в Ужгороде не гарантирует клубу из пригорода такую ​​возможность. Почему? Прямого ответа нет.

Но про ужгородское поле говорят так: "Подогрев есть. Но не работает". В поисках решения проблемы "Минай" бросил взгляд в сторону столицы. И в качестве домашнего поля выбрал тренировочный центр имени Банникова.

В период коронакризиса и без права болельщикам быть на трибунах, телетранслятор пойдет на уступки и организует трансляцию из комплекса, который не приспособлен для показа матчей УПЛ. Будем считать это форс-мажором. А также очередной (которая не вернется) инвестицией каналов "Футбол" в развитие УПЛ.

Иначе "Минаю" в феврале просто негде играть", – сказал Гресько.

Напомним, что в феврале в УПЛ "Минай" сыграет три матча – со "Львовом" и "Олимпиком" дома, и с "Александрией" – на выезде.