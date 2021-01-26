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Минай февральские домашние матчи УПЛ проведёт в Киеве на стадионе Банникова
Подогрев на стадионе в Ужгороде есть, но его как бы нет
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"Минай" не сможет в феврале играть на домашнем поле. Стадион в Ужгороде не гарантирует клубу из пригорода такую возможность. Почему? Прямого ответа нет.
Но про ужгородское поле говорят так: "Подогрев есть. Но не работает". В поисках решения проблемы "Минай" бросил взгляд в сторону столицы. И в качестве домашнего поля выбрал тренировочный центр имени Банникова.
В период коронакризиса и без права болельщикам быть на трибунах, телетранслятор пойдет на уступки и организует трансляцию из комплекса, который не приспособлен для показа матчей УПЛ. Будем считать это форс-мажором. А также очередной (которая не вернется) инвестицией каналов "Футбол" в развитие УПЛ.
Иначе "Минаю" в феврале просто негде играть", – сказал Гресько.
Напомним, что в феврале в УПЛ "Минай" сыграет три матча – со "Львовом" и "Олимпиком" дома, и с "Александрией" – на выезде.
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