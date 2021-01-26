Диджитализация на марше. У Динамо появился вице-президент по вопросам инноваций

У киевского " Динамо " появился вице-президент по вопросам инноваций. На данную должнсость был назначен известный в мире девелопмента и блокчейна специалист Марк Гинзбург.

Марк Гинзбург родился 28 сентября 1956 года в Киеве, в конце 1980-х эмигрировал в США. Основатель "Украинского инвестиционного холдинга", президент Федерации робототехники Украины, посол Global Blockchain Business Council (GBBC) в Украине.