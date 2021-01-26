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Диджитализация на марше. У Динамо появился вице-президент по вопросам инноваций

Премьер-лига
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Динамо намерено воплощать программу Зеленского "Держава у смартфоні"

Диджитализация на марше. У Динамо появился вице-президент по вопросам инноваций
Новина українською

У киевского "Динамо" появился вице-президент по вопросам инноваций. На данную должнсость был назначен известный в мире девелопмента и блокчейна специалист Марк Гинзбург.

Марк Гинзбург родился 28 сентября 1956 года в Киеве, в конце 1980-х эмигрировал в США. Основатель "Украинского инвестиционного холдинга", президент Федерации робототехники Украины, посол Global Blockchain Business Council (GBBC) в Украине.

"Наверняка вы помните, что одной из первых государственных программ, которые провозгласил после назначения Президентом Украины Владимир Зеленский, была программа "Держава у смартфоні". Она означала, что Украина должна была стать лидером в информационном пространстве.

"Динамо" будет реально воплощать эту программу в жизнь, делаем огромный шаг к диджитализации", – отметил Марк Гинзбург после своего назначения на должность.

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В статье: Динамо (Киев) Марк Гинзбург
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Источник:
ФК Динамо

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