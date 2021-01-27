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С Олимпийским не договорились. Мариуполь два ближайших домашних матча проведет в Запорожье
Стадион Бойко в Мариуполе не будет готов к рестарту сезона
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"Мариуполь" не успевает завершить реконструкцию домашнего поля до рестарта УПЛ. Поле в Мариуполе реконструирует город. И хотя 95-ть процентов работ уже завершено, запустить подогрев не удается. Не доехали шкафы с автоматикой.
14 февраля "Мариуполь" принимает "Александрию".
Самым простым был вариант, провести матч в Александрии. Клубы вступили в переговоры, но эмбарго наложил Остап Маркевич. Тренер "Мариуполь" отказался предоставить преференции оппоненту.
На старте сезона никто не хочет проиграть борьбу за психологическое преимущество.
Поэтому "Мариуполь" пошел искать спасения в Харьков и Одессу. Но каждый раз получал отказ. Ни Харьков, ни Одесса не готовы включать подогрев.
Неожиданно хорошие новости поступили из Киева. "Динамо" не планирует проводить свой первый домашний матч на НСК "Олимпийский".
То дорого, или по другим соображениям...
Поэтому, открылось окно возможностей. И "Мариуполь" хотел этим воспользоваться. Правда, клубу пришлось бы глубоко засунуть руку в карман (одна игра на "Олимпийском" стоит не менее 300 000 гривен).
В итоге, все завершилось предложением от "Славутич Арены". Поэтому свои первые (два) домашние поединки в 2021-м "Мариуполь" проведет в Запорожье", - написал Гресько.
Напомним, что ранее сообщалось о том, что свои февральские
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