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Колос на сборе в Турции нарабатывает новую тактику
Игроки жалуются на нагрузку
Нападающий "
В частности сообщил, что у команды несколько изменилась тактика.
Хотим ее осознать, наигрываем. Это самое главное, что сейчас делаем на поле.
Лысенко подчеркнул, что подготовка интенсивнее из-за раннего возобновления чемпионата.
Нагрузка очень большая. Много физической, скоростной работы. Чемпионат уже скоро, тренерский штаб хочет все успеть, чтобы мы были готовы к первому матчу.
Хотя "Колос" выигрывает в спаррингах, однако тренерский штаб игроками не всегда доволен.
Говорят, что были ошибки. Наверное, это связано с физической усталостью.
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