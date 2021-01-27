Колос на сборе в Турции нарабатывает новую тактику

Нападающий " Колоса " Владимир Лысенко рассказал о ходе сбора в ковалевской команды.

В частности сообщил, что у команды несколько изменилась тактика.

Хотим ее осознать, наигрываем. Это самое главное, что сейчас делаем на поле.

Лысенко подчеркнул, что подготовка интенсивнее из-за раннего возобновления чемпионата.

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Нагрузка очень большая. Много физической, скоростной работы. Чемпионат уже скоро, тренерский штаб хочет все успеть, чтобы мы были готовы к первому матчу.

Хотя "Колос" выигрывает в спаррингах, однако тренерский штаб игроками не всегда доволен.