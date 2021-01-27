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К Руху в Турции присоединился потенциальный новичок-африканец

Премьер-лига
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Будет еще двое

К Руху в Турции присоединился потенциальный новичок-африканец
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В тренировочном лагере "Руха" в Турции появился потенциальный новичок с одной из африканских стран. Однако его тренерский штаб просматривает с прицелом на перспективу.

Также на этой неделе планируется появление в расположении львовян еще двух легионеров, которые могут усилить "Рух" в весенней части сезона.

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Из-за технических сбоев болельщики не увидели на клубном ютуб-канале трансляцию первого спарринга "желто-черных" с "Кизилжаром" из Казахстана, который состоялся 24 января.

Однако накануне был успешно протестирован контрольный матч молодежного состава "Руха" с турецким "Демреспором". А потому проблем с показом контрольного поединка подопечных Ивана Федыка с сербским "Радником" не должно возникать проблем.

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В статье: Рух (Львов) тренировочный сбор Иван Федык
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