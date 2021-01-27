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К Руху в Турции присоединился потенциальный новичок-африканец
Будет еще двое
В тренировочном лагере "
Также на этой неделе планируется появление в расположении львовян еще двух легионеров, которые могут усилить "Рух" в весенней части сезона.
Из-за технических сбоев болельщики не увидели на клубном ютуб-канале трансляцию первого спарринга "желто-черных" с "Кизилжаром" из Казахстана, который состоялся 24 января.
Однако накануне был успешно протестирован контрольный матч молодежного состава "Руха" с турецким "Демреспором". А потому проблем с показом контрольного поединка подопечных Ивана Федыка с сербским "Радником" не должно возникать проблем.
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