К Руху в Турции присоединился потенциальный новичок-африканец

В тренировочном лагере " Руха " в Турции появился потенциальный новичок с одной из африканских стран. Однако его тренерский штаб просматривает с прицелом на перспективу.

Также на этой неделе планируется появление в расположении львовян еще двух легионеров, которые могут усилить "Рух" в весенней части сезона.

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Из-за технических сбоев болельщики не увидели на клубном ютуб-канале трансляцию первого спарринга "желто-черных" с "Кизилжаром" из Казахстана, который состоялся 24 января.

Однако накануне был успешно протестирован контрольный матч молодежного состава "Руха" с турецким "Демреспором". А потому проблем с показом контрольного поединка подопечных Ивана Федыка с сербским "Радником" не должно возникать проблем.